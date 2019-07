Statistikaameti analüütiku Evelin Voolensi sõnul töötasid Eesti elanikud 2019. aasta esimeses kvartalis kõikidest välisriikidest kõige enam just Soomes.

"Kokku Eesti elanikest töötas välismaal umbes 17 000 inimest ja nendest Soomes siis ligikaudu 13 000 inimest."

Voolensi sõnul töötavad eestimaalased enamasti ehitusvaldkonnas. Viie aasta perspektiivis ei ole tema sõnul Eesti kodanikest töötajate arv Soomes muutunud.

"Kui me näiteks vaatame nüüd tagasi umbes viis aastat, võib öelda, et ei ole väga suuri muudatusi toimunud. Need numbrid on üsna stabiilsed püsinud."

Euroopa Tööotsingu Võrgustiku EURES teenusejuht Marta Traks ütles, et ehitus on selgelt kõige atraktiivsem töövaldkond. Soomes töötavate meeste ja naiste osakaal on tema sõnul võrdne, ent töötatakse erinevatel aladel.

"Kui me vaatame väljarändestatistikat, siis võib öelda, et pooled on naised ja pooled on mehed. Naised töötavad loomulikult enamuses teenindus- ja tervishoiu sektoris ja mehed ehitusvaldkonnas," märkis Traks.

Kuigi Traks tõdes Voolensiga sarnaselt, et Soomes töötavaid Eesti kodanikke on seal üsna palju, siis tema sõnul on hakanud eestlased tagasi pöörduma. Traks lisas, et just noored lähevad praegu rohkem teistesse Põhjamaadesse ja lõunariikidesse töötama.

"Kui me võrdleme seda olukorda veel kümme aastat tagasi, siis enamik eestlasi tuleb tagasi. Noorte puhul kindlasti pakub huvi töötamine lõunariikides. Põhjariigid on Rootsi, Norra. Ja kui me räägime lõunariikidest, siis Portugal, Hispaania ja Küpros."

Traks lisas, et Euroopa Tööotsingu Võrgustik EURES pakub erinevate programmide toel head võimalust leida endale välismaal tööd.

"Me anname nõu ligikaudu 500 inimesele kvartalis, kuidas minna välismaale. Räägime, mis võimalused on, mis toetusprogrammid on Euroopas, mis aitavad inimestel välismaale tööle minna."