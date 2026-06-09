X!

Töötajate arv avalikus sektoris tõuseb kiiremini kui mujal

Majandus
Ministeeriumite ühishoone.
Ministeeriumite ühishoone. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Töötajate arv kasvab avalikus sektoris kiiremini kui muudes sektorites, näitavad statistikaameti andmed tööjõu liikumise kohta esimese kvartalis. Majandusanalüütik Raul Eametsa sõnul kasvatab selline suundumus riigieelarve defitsiiti.

Kuigi ka tööstuses, põllumajanduses ja mitmes muus sektoris võeti esimeses kvartalis tööle rohkem inimesi kui töölt lahkus, jäävad need kasvud kaugelt alla avalikule sektorile, kus vahe oli lausa 9,6 protsenti.

Bigbanki peaökonomisti Raul Eamets ütles, et kui liita kokku haridus, tervishoid ja avalik haldus, siis võeti tööle ligi 1700 inimest rohkem kui töölt ära läks.

"Avalikus halduses oli see kasv 11 protsent. Probleem on ta võib-olla selles mõttes, et kui vaatame meie eelarve üldist seisu, siis see väga rõõmustav ei ole, aga avalikus sektoris värbamiste pealt see välja ei paista, et me mingit kokkuhoidu teeksime," sõnas Eamets.

Eametsa sõnul peegeldavad need numbrid riigieelarve seletuskirja, kus on tööjõu kulude selle aastaseks kasvuks planeeritud pea üheksa protsenti.

"See on seotud üldise eelarve tasakaaluga ja kui me näitame kulude kasvu, siis sellega peaks kaasas käima tulude kasv, aga täna me seda ei näe. See tähendab kokkuvõttes, et eelarve defitsiit kasvab ja seda me näeme ka statistikast," sõnas ökonomist.

Näiteks hariduses võeti tööle 3174 inimest ja töölt lahkus 2271 ehk 903 võrra vähem. Statistikaameti andmetel on viimased kolm aastat püsinud haridusvaldkonna töötajate arv stabiilne, ütles ameti juhtivanalüütik Krista Vaikmets.

"Kui me vaatame pikemat vaadet, siis ta on pigem selline stabiilne. Haridussektor on üldse selles mõttes natukene erinev sektor kui kõik teised, et ta sõltub hästi palju sellest soonsusest ja me siin isegi ei räägi võib-olla mitte inimeste või ametite liikumisest, vaid pigem töölepingute lõpetamisest ja jälle alustamisest," lausus Vaikmets.

Haridusministeeriumi andmeil töötab enamik õpetajaid vaid ühes koolis, kuigi Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu sõnul on ka mitme töökohaga pedagooge.

"Reeglina nad ikkagi on valinud oma töötamise kohaks selle ühe ja ainsa kooli ja kuus protsenti võib öelda, et üldhariduse õpetaja töötab siis ühes, kahes või kolmes koolis. Samaaegselt oli ka üks selline märkimisväärne koht - üldhariduses töötav õpetaja on ikkagi väga kutsekindel ja ühes koolis oma karjääri teha sooviv õpetaja," ütles Zuba-Reinsalu, ent lisas, et umbes 70 protsenti [õpetajaid] töötavad isegi kolmes ja neljas koolis.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:15

Rõuge Maarja kogudus plaanib Rõugesse elamuid rajada

19:13

Robin Jäätma näitas Türgis suurepärast täpsust

19:12

Töötajate arv avalikus sektoris tõuseb kiiremini kui mujal

19:09

Gümnaasiumite uus vastuvõtusüsteem paneb osad õpilased raskesse seisu

19:08

Reutersi analüüs: Trumpi perekond on krüptoäriga miljardeid teeninud

19:01

Neli Eesti kergejõustiklast võistleb NCAA meistrivõistlustel

18:50

Päevakaja (09.06.2026 18:00:00)

18:50

Marleen Ritari ületas poole sajandi vanuse noorterekordi

18:49

Zelenski: saavutasin Putinile saadetud kirjaga soovitud tulemuse

18:26

VAATA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita? Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

15:55

Moskva lähistel sõdurite elurajoonis toimunud autoplahvatuses hukkus mees Uuendatud

08.06

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastab teisipäeval Eestit Uuendatud

11:33

Galerii ja videod: Volodõmõr Zelenski kohtus Kadriorus president Karisega

17:25

Tartus ja ka mujal Eestis oli ulatuslik elektrikatkestus

08.06

Saksamaa ja Prantsusmaa loobusid Euroopa hävitajaprojektist

08.06

Holm: lätlaste hilinemine Rail Balticuga läheb Eestile kalliks maksma Uuendatud

15:53

Soome kommunistid reisisid Moskvasse ja kiitsid heaks sõda pooldava avalduse

08.06

Suri 20-aastane Eesti saalihokimängija ja treener

07:06

Joller: Pakosta lahutuskord võib seada perevägivalla ohvrid ohtu

08.06

ERR-i vanade hoonete lammutamine toob Tallinna kesklinna uue kvartali

ilmateade

SPORT

19:13

Robin Jäätma näitas Türgis suurepärast täpsust

19:01

Neli Eesti kergejõustiklast võistleb NCAA meistrivõistlustel

18:50

Marleen Ritari ületas poole sajandi vanuse noorterekordi

18:26

VAATA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita? Uuendatud

loe: kultuur

14:28

Joonas Tartu: filmilinnaku projekt ei lubanud nii kiiresti edasi liikuda, kui lootsime

13:45

Eesti esimene trikkfilm "Tallinna turg" linastub Bologna filmifestivalil

11:47

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

11:25

Galerii: EKA tudengid ehitavad varemetest Annelinnale uue maamärgi

loe: eeter

14:28

Joonas Tartu: filmilinnaku projekt ei lubanud nii kiiresti edasi liikuda, kui lootsime

14:22

Väino Puura: armastus hoiab meid üleval

12:47

Neeme Järvi: mul on pidurdamatu hoog sees

11:47

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

Raadiouudised

17:30

Rõuge Maarja kogudus plaanib Rõugesse elamuid rajada

17:30

Zelenski lubas aidata Eestisse sattuvate droonide tõrjumisel

15:40

Üliõpilaselamute hinnatõus paneb tudengeid mõtlema korterite peale

15:35

Raadiouudised (09.06.2026 15:00:00)

14:40

Euroopa Liit on hakanud Vene varilaevastikku peatama

14:30

Häirekekus soovib seadusemuudatust hädaabikõnede kriisireservi loomiseks

14:30

Ministrid on eriarvamusel abielude lahutamise lihtsustamise küsimuses

12:20

Raadiouudised (09.06.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (09.06.2026 09:00:00)

08.06

Päevakaja (08.06.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo