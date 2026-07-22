Ehitusmaterjalide kallinemine lõi ehitushinna üles

Ehitushinnaindeks, mis väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust, tõusis tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 protsenti ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes 1,9 protsenti. Statistikaameti teatel mõjutas indeksit enim ehitusmaterjalide kallinemine.

Statistikaameti juhtivanalüütik Ülo Paulus tõi välja, et nii aastases kui ka eelmise kvartali võrdluses mõjutas teise kvartali ehitushinnaindeksi tõusu enim importtoormest sõltunud materjalide kallinemine.

Pauluse sõnul panustas esimese kvartaliga võrreldes hinnatõusu veel tugevalt ehitusmasinate kasutamisest tekkinud kulude tõus, mis koos materjalide kallinemisega moodustas kogu indeksitõusust 90 protsenti.

"Sõjaline konflikt olulistel kaubateedel tekitas defitsiiti nii materjalide kui ka energiakandjate turul," lausus Paulus.

Ehitushinnaindeks 2021-2026 Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2025. aasta teise kvartaliga tõusid kulutused materjalidele 3,9 protsenti, masinate kasutamisele 1,8 protsenti ja palgakulud 1,9 protsenti. Materjalide hinnatõus panustas ehitushinnaindeksi tõusu 76 protsenti.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis 2026. aasta teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga 2,4 ja võrreldes 2025. aasta teise kvartaliga 3,1 protsenti.

Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust ehitusplatsi otsekulude tasemel, mis jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal.

Ehitushinnaindeksi arvutamiseks vaadatakse nelja ehitiste gruppi: eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned.