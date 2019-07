USA krediidiandmete firma maksab lekke eest kuni 700 miljonit dollarit trahvi

USA krediidiandmete firma Equifax nõustus maksma kuni 700 miljonit dollarit, et lahendada ligi 150 miljonit klienti puudutava andmelekke menetlus.

Firma maksab vähemalt 525 miljonit dollarit osana leppest, mille teised osapooled on USA tarbijakaitseamet (FTC) ja 50 USA osariiki ning ülemereterritooriumi, teatas FTC.

Equifax kogub teavet inimestest ja ettevõtetest üle maailma ning koostab krediidireitinguid, mida kasutatakse laenu andmisel ja teistes finantstehingutes.

Tunamullu teatas firma, et häkkerid varastasid pea poolte USA elanike isikuandmeid, nende seas nimed, sünniajad ja sotsiaalkindlustuskoodid.

Sama aasta märtsis teatas firma, et selle andmebaasis on tõsine haavatavus, kuid see ei suutnud seda aegsasti parandada, teatas FTC.

"Ettevõttetel, mis lõikavad kasu isikuandmetest, on eriline kohustus neid andmeid kaitsta," ütles FTC esimees Joe Simons.

"Equifax ei suutnud rakendada lihtsaid meetmeid, mis oleks ennetanud umbes 147 miljonit klienti mõjutanud leket," lisas ta.