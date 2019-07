Tüdrukud panid teaduslaagris droonid lendama ja õppisid koodi kirjutama

Teisipäeva hommikul pidas USA välisministri asetäitja Andrea L. Thompson tüdrukutele kõne sellest, kuidas olla edukas naine, kuidas endasse uskuda ja lüüa läbi aladel, kus traditsiooniliselt on domineerinud mehed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma soovitasin neil järgida oma kirge, suhtuda kirglikult sellesse, millega nad tegelevad ja et alati ei pea leppima eitava vastusega. Kui nad midagi väga teha tahavad, siis nad peaksid seda tegema. Need alad, millest nad huvitatud on - teadus, tehnoloogia, inseneriõpe ja matemaatika - need on tähtsad osad meie tulevikust. Need on tähtsad juba praegu ja nemad võivad selles vallas

juhid olla. Mida iganes nad teha tahavad, nad suudavad seda," rääkis Thompson.

Laagri üks suuremaid eesmärke ongi palgalõhe ja ebavõrdsuse vastu võitlemine. Oma kogemusi jagavad nii NASA, Google'i kui ka näiteks INTEL-i spetsialistid.

"Iga esineja edastab sõnumi, et tüdrukud võivad teha ükskõik mida, kui nad seda tahavad. Sellistesse laagritesse on tüdrukutel hea tulla, sest keskkond on toetav. Siin on täiskasvanud eeskujud, kes julgustavad, nii naised kui mehed, sest võrdsuse saavutame vaid kõik koos," ütles laagri juht Bailey Leuschen.

Lisaks vestlusringidele ja kohtumistele, saab ka ise teadust teha - nii pandigi teisipäeval droonid lendama ja trikitama, õppides sealjuures koodi kirjutamist.

"Põhimõtteliselt on see nagu uue keele õppimine, ette tuleb raskuseid ja kõik põruvad, aga siis tuleb uuesti püsti tõusta ja uuesti proovida," rääkis Sofia.

"Ma tahan luua uusi kontake, kohata uusi inimesi ja saada uusi sõpru. Lisaks ma tahaks end avada uutele võimalustele," sõnas Ruta.

"Mulle meeldib õppida koodi kirjutamist ja ma tahan olla parem juht oma koolis. Ja uusi sõpru leida," rääkis Diana.