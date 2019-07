Eestile on lähenemas Euroopa edelaosast väga soe õhumass, aga kui palju sellest kohale jõuab, selgub ilmateenistuse teatel lähipäevil.

Soodsad tingimused sooja tulekule annab ümber põhjapoolkera tiirutav juhtvool ehk jugavool, mis on Aafrika kuuma õhu Euroopasse suunanud. Lääne-Euroopa jaoks saabub kulminatsioon ehk maksimaalne õhutemperatuur (üle 40°C) tõenäoliselt neljapäeval ja võimalik, et lööb seniseid rekordeid.

Eestisse peaks jõudma osa sellest soojusest reedel ning paar päeva tõuseb õhutemperatuur 30°C ümbrusesse.

Ka kolmapäeval ja neljapäeval on õhk Eesti kohal juba piisavalt soe ning päevamaksimumid tõusevad mitmel pool üle 25°C. Aga samal ajal, kui kuiva ilma toetav kõrgrõhuala oma olemist Läänemere äärde mugavamaks sätib, hoiab Venemaal olev madalrõhuala oma serva Baltimaadele üsna lähedal ning aitab pealelõunasel ajal mõnes kohas pilvedel sajupilvedeks areneda. Võimalus sajupilvede tekkeks on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis.

Nädalavahetusel on kõrgrõhualal juba jõudu sajupilvede arengut pärssida ning päike saab särada.

"Õhk on kuum, vesi on soe ning rõõm suvest kindlasti suur. Kõige toreda kõrval ei tohi aga ära unustada fakti, et kuum võib ka liiga teha! Hoidke ennast ja teisi," manitseb ilmateenistus.