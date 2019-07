Osa kommunismiohvrite memoriaalist on parandustööde ajal suletud

Riigi Kinnisvara (RKAS) alustas Tallinnas Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaali kahjustatud mälestustahvlite parandustöid, mis kestavad poolteist nädalat. Osa memoriaalist on kuni 2. augustini seetõttu külastajatele suletud.

Remondi käigus likvideeritakse mullu sügisel ilmselt laste ja noorukite tekitatud kraapsud memoriaali plaatidel.

RKAS juhib memoriaali külastada soovijate tähelepanu sellele, et remondi ajal on lõunapoolne ehk linnapoolne teekonna sein kaetud ning piirdeaiaga ümbritsetud. Ohvitseride mälestusmärk ning mesilaste skulptuurid on senini külastajatele suletud.

Teekonda pääs jääb avatuks ning Pirita teega paralleelne kõnnitee jääb jalakäijatele minimaalselt 1,5 m laiuselt samuti avatuks, parkimiskorraldust ei muudeta. Kose tee poolse sissepääsu silla ülekäik piiratakse täielikult värvimistööde ajaks kuni 31. juulini.