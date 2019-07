Uues "Top Guni" filmis on Cruise'i jopelt kadunud Jaapani ja Taiwani lipp

1986. aasta film "Top Gun" (eesti keeles tuntud ka kui "Tippkutt") räägib noorest mereväelendurist Pete "Maverick" Mitchellist. Vaiksel ookeanil teeninud lendurina kannab Mitchell piloodijakki, mille embleemil on ka liitlastest Jaapani ja Taiwani lipud. Uue filmi äsja avalikustatud treileris on aga näha, et Jaapani ja Taiwani lipud on jopel asendatud sarnast värvi, kuid tähenduseta sümbolitega. Uus film peaks esilinastuma järgmise aasta suvel, kirjutavad CNN, The Hill, Forbes ja Kotaku.

Kriitikud on juhtinud tähelepanu asjaolule, et filmistuudio Paramount Pictures oluliseks koostööpartneriks on Hiina suurettevõte Tencent.

"See on Hiina raha võim kaasaegses maailmas, mis mõnes mõttes on vastik. Mind häirib, et lipp eemaldatakse Hiina finantseeringu tõttu," kommenteeris senaator Graham väljaandele TMZ.

Rahvasaadik märkis, et paljud tema eakaaslased olid omaaegse filmi fännid ning paljud inimesed hakkasid hävituslennukipilootideks selle filmi tõttu. Samas tunnistas ta, et kavatseb uut filmi nendest probleemidest hoolimata vaadata.

Küsimusele, kas president Donald Trump peaks selle teema asjus samuti sõna sekka ütlema, vastas Graham, et tegu on puhtalt erasektori otsusega. See aga ei tähenda, et see otsus poleks ebameeldiv, lisas ta.

Hiina ja Jaapani vahel on endiselt territoriaalseid vaidlusi, Taiwani peab Hiina Rahvavabariik aga tervikuna enda mässumeelseks provintsiks, mille taasühendamiseks pole Peking välistanud sõjalise jõu kasutamist.

Paramount Pictures ja Tencent pole etteheiteid veel kommenteerinud.

1986. aasta filmi treiler:

Uue filmi treiler: