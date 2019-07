Rootsi uuriv ajakirjanik: võimalik, et Swedbankil keelatakse dollariülekanded

Kuna rahapesu uurib ka USA ning nende tööriistad on oluliselt paremad, võib see kokkuvõttes viia selleni, et Swedbank ei saa enam dollariülekandeid teha, tõdes Rootsi riigitelevisiooni SVT uuriva ajakirjanduse programmi "Uppdrag granskning" produtsent Joachim Dyfvermark.

Rootsi riigitelevisioon avaldas kolmapäeval Swedbanki rahapesust tunnise saate. Selle kokkuvõttes tulevikuteemalisele küsimusele vastates tõdes Joachim Dyfvermark, et rahapesukahtlust uurivad Rootsi ja Balti riikide finantsinspektsioonide kõrval ka USA organid ning kuna suurem osa kahtlusaluseid ülekandeid olid dollarites, siis on ameeriklastel selleks ka seaduslik õigus, vahendas Delfi.

Rootsi rahapesuvastased seadused on Dyfvermarki sõnul sõnul paranenud, kuid USA-l on tööriistakast olnud alati oluliselt parem. "Neil on oluliselt suuremad musklid," lausus Dyfvermark.

Kui ameeriklased rikkumised tuvastavad, siis võib see Swedbanki jaoks minna väga kalliks maksma ning halvimal juhul on võimalik, et Swedbanki suhtes rakendatakse sanktsioone, tõdes ta. On võimalik, et Swedbankil keelatakse dollariülekanded ära, lausus Dyfvermark.

Ta lisas, et Balti riikides on olnud palju väiksemaid pankasid, kellega see on juhtunud. Ja suur pangandusäri on siis läbi.