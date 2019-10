Rootsi finantsjärelevalve teatas teisipäeval, et leidis rahapesukahtluste alla sattunud Swedbanki suhtes toimunud menetluse käigus piisavalt rikkumisi, mis võivad viia panga suhtes sanktsioonide rakendamiseni.

Finantsjärelevalve on leidnud "piisavalt materjali, et hinnata, kas pangas uurimise käigus avastatud puudused ja nõrkused peaksid viima sanktsioonide kehtestamiseni või tuleks uurimine lõpetada mõnel teisel kujul", edastas agentuur Bloomberg. Rootsi pangaregulaator lisas, et jätkab asjaolude uurimist ja samuti õigusküsimuste kaalumist ning kavatseb tulemustest teatada uue aasta alguses.

Samasugune menetlus käib ka SEB panga suhtes, lisas Rootsi finantsjärelvalve.

Bloombergi vanemanalüütiku Philip Richardsi hinnangul võib Swedbankile määratav trahv jääda küll väiksemaks kui samuti rahapesu süüdistuste alla langenud Danske panka ähvardab, kuid ulatuda siiski ligi miljardi dollarini. See võib tähendada panga aktsionäridele makstavate dividendide järsku vähenemist.

Teisipäeval teatas ka Eesti finantsinspektsioon, et alustas esmaspäeval väärteomenetlust Swedbanki suhtes varem sel aastal rakendatud finantsjärelevalve menetluse käigus ilmnenud väärteo tunnuste tõttu. Samas lisati, et finantsinspektsioon teeb finantsjärelevalves koostööd Rootsi ja Balti riikide pädevate asutustega, mis tähendab, et finantsjärelevalve asutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad omavahel teavet ja hinnanguid.