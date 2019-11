Kolmapäeval eetrisse minevas saates märgib "Uppdrag granskning", et on avastanud ülekandeid sanktsioneeritud Vene relvatootja Kalašnikovi kontserni ja Floridas tegutseva Kalashnikov USA vahel. Vene miljardäri Iskander Mahmudovi ärivõrgustik kandis miljon eurot üle ajal, kui Mahmudov oli Kalašnikovi kontserni aktsionär ning Swedbanki suurklient, vahendasid SVT veebileht ja Bloomberg.

SVT teatel leidsid ülekanded aset ajal, kui USA rahandusministeerium oli 2014. aastal lisanud Kalašnikovi kontserni Krimmi annekteerimisega seotud sanktsioonide nimekirja. "Uppdrag granskning" andis avastatud informatsiooni USA võimudele, kes nüüd teemat põhjalikumalt uurivad.

Täpsemalt toimus neli ülekannet Briti Neitsisaarte registreeritud ettevõtetelt ning raha jõudis Bank of America kontodele, mida kontrollisid võtmeisikud Kalashnikov USA-ga seotud isikud. Nende seas on ka Floridas elav Venemaa kodanik, kes on firma asutaja ja omanik.

Venemaa Kalašnikovi kontsern ja Kalashnikov USA pole SVT kommentaarisoovidele veel vastanud.

Mahmudovi esindaja aga kommenteeris, et suurärimees ja tema partnerid pole kunagi omanud kontrolli Kalašnikovi kontserni üle ja pole seetõttu ka sanktsioonide all. Kalashnikov USA aga teatas juba eelmisel aastal, et firma mingeid sanktsioone ei riku, sest müüb enda toodetud relvi, mis on kokku pandud USA-s toodetud detailidest.

SVT omakorda tuletas saates meelde, et USA sanktsioonid ei puuduta sisuliselt ainult formaalseid omandisuhteid, vaid seda, kes sanktsioneeritud ettevõtteid ka reaalselt kontrollivad.

Swedbanki tegevjuht Jens Henriksson kommenteeris, et pank ise pole leidnud mingeid tõendeid, et sanktsioone oleks kuidagi rikutud. Hiljem teatas pank SVT-le, et saates esitatud informatsioon on neile teada ning teemat veel uuritakse.

Rootsi vanim pank ja suurim laenuandja Swedbank on praegu Eestis, Lätis, Rootsis ja USA-s uurimise all seoses väidetega, et Balti filiaalide kaudu liikus rohkem kui 100 miljardi dollari ulatuses kahtlase taustaga raha.