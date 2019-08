Rootsi avaldab rahapesuriskide uurimise tulemused aasta alguses

Rootsi finantsinspektsioon plaanib avaldada oma tulemused Swedbanki ja SEB rahapesuriskide uurimisest hiljemalt järgmise aasta alguseks, mis on hiljem, kui varasemalt prognoositud.

Rootsi finantsinspektsioon saatis juulis SEB-le ja Swedbankile teavituskirjad osana pankade rahapesujärelevalve riskide üle Eestis, Lätis ja Leedus, millele pangad peavad vastama vastavalt 2. ja 16. septembriks.

Teavituskirjad sisaldavad finantsinspektsiooni tähelepanekuid ning esialgseid hinnanguid, mis annavad pankadele võimaluse kontrollida, kas inspektsioon on faktidest õigesti aru saanud.

Inspektsiooni teatel avaldatakse uurimise tulemused plaanitust hiljem, kuna uurimise osaks on märkimisväärselt suur kogus materjali.

Eesti finantsinspektsiooni teatel on töö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pidev ning aeg-ajalt olukordades, kus järelevalvetegevus puudutab piiriüleseid pangandusgruppe, toimub see koostöös teiste järelevalveasutustega.

Näiteks teatasid Eesti finantsinspektsioon ja Rootsi Finansinspektionen selle aasta veebruaris, et alustasid koos järelevalvemenetlust Swedbanki suhtes. Inspektsiooni teatel on ka tõsi, et samasugune koos läbiviidav järelevalvemenetlus toimub ka SEB Grupi suhtes.

Finansinspektionen alustas sel aastal pankade juhtimise ja rahapesuriskide uurimist Balti riikides koostöös kohalike järelevalveasutustega, mille käigus hinnatakse pankade rahapesuriske Balti üksustes alates 2007. aastast.