Nigeeria rahvasaadikud põgenesid parlamendisaali tunginud madude eest

"Me olime just plenaaristungit alustamas, kui suur madu pages saalist välja, see katkestas meie istungi ja me lahkusime kiiruga," seletas Ondo parlamendi pressiesindaja Olugbenga Omole.

Ilmselt kukkus madu - või isegi kolm madu - istungitesaali läbi katuse. Ta ei hammustanud kedagi, kuid sellest hoolimata püüdsid parlamenditöötajad ta kinni ja lõid maha.

Omole sõnul on kõiges süüdi parlamendihoone kehv seisund, sest rahapuuduse tõttu ei ole remonti saanud ammu teha.

"Parlament ei ole enam seadusandlikuks tegevuseks ohutu ja seetõttu otsustasime me selle määramata ajaks hüljata. Parlament läheb vaheajale," ütles ta ja lisas, et saadikud ei tule enne tagasi, kui hoonet on põhjalikult suitsetatud.

Madu nähti parlamendis esimest korda, aga rahvaesindajad on varem kurtnud näriliste ja roomajate üle maja ümber põõsastes.

Omole tunnistas, et keegi ei tea, mis liiki madu neid neljapäeval tülitas.

Nigeerias on mitmesuguseid madusid - nii mürgiseid rästikuid, kobrasid kui ka lärmakaid aafrikarästikuid. Nii mõnegi hammustus võib olla surmav.