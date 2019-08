ERR-i teleprogrammide sisu saab kaasa võtta kolme uude riiki

Tänu Euroopa Liidu kaasaskantavuse määruse laienemisele on ERR-i kontoomanikel nüüd võimalik teleportaalidesse sisse logides vaadata saateid ja sarju lausa 31 riigis – lisaks 28 Euroopa Liidu liikmesriigile ka Islandil, Norras ja Lichtensteinis. Laiemad võimalused puudutavad telekanalite ETV, ETV2 ja ETV+ geoblokeeringuga piiratud sisu, sh neid saateid, filme, sarju ja suurürituste ülekandeid, mille vaatamine on muidu piiratud Eesti territooriumiga.

ERR on muudatuseks valmistudes teinud kõik vajalikud seadistused, et vaatamisõigused laieneksid kohe 1. augustist, määruse rakendumisega samaaegselt. Juunis kasutusele võetud isikustatud kontode süsteem võimaldab Eesti residentidel neljapäevase päeva seisuga jälgida telesisu lisaks kolmele uuele riigile veel Austrias, Belgias, Bulgaarias, Hispaanias, Horvaatias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Luksemburgis, Lätis, Hollandis, Maltal, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Rumeenias, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Soomes, Taanis, Tšehhis, Ungaris ja Ühendkuningriigis.

Telesaated, millel puudusid seni piirangud, on jätkuvalt nähtavad üle maailma ka praegu ja nende vaatamiseks ei pea end kasutajaks registreerima ega sisse logima. Euroopa Liidu liikmesriikidele kehtivatest õigusaktidest tulenevalt ei laiene piiratud õigustega sisu vaatamisõigused näiteks Šveitsile või EL-iga piirnevatele riikidele, sh Türgile, Venemaale jms.

Vaatamisõigused veebibrauserist sisu vaatamiseks laienevad kõikidele Eesti Vabariigi alalistele elanikele, kes on loonud endale isikustatud konto mõnes ERR-i teleportaalis, sh aadressitel www.etv.ee, www.etv2.ee ja www.etvpluss.ee. Konto loomiseks on vajalik ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID olemasolu ja kontot tehes peab kasutaja kinnitama, et on Eesti Vabariigi resident.

Teleprogrammide vaatamiseks väljaspool Eestit peab end esmalt sisse logima, kord end juba kasutajaks registreerudes piisab hiljem sisse logimiseks e-posti aadressist. Kasutajapõhine süsteem töötab nii arvuti kui nutiseadme veebibrauserist sisu vaadates, piirangud jäävad kehtima välismaal saateid ETV, ETV2 ja ETV+ mobiiliäppidest vaadates.