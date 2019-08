Trumpi kriitikutele pomme saatnud mees läheb 20 aastaks vangi

57-aastane Cesar Sayoc tunnistas end märtsis süüdi massihävitusrelvade kasutamises ja muudes kuritegudes, vahendasid Reuters, Vox ja BBC.

Prokuratuur nõudis mehele eluaegset vanglakaristust, kaitse eesmärgiks oli kärpida vabadusekaotuse pikkust umbes 10 aastani.

Sayoci advokaat Ian Marcus Amelkin selgitas, et tema kliendi kuriteod olid tingitud paranoiast ja luuludest, mis olid omakorda pikaaegse steroidide kasutamise tagajärg. Sayoc oli nimelt vahepeal tegelenud aktiivselt kulturismiga.

Kaitsja märkis, et hetkel, kui Sayoc eelmisel aastal kinni peeti, elas ta oma väikebussis ning oli kogu elu kannatanud õpiraskuste, lapsena kogetud väärkohtlemise ja sotsiaalse tõrjutuse käes.

Amelkin rõhutas, et tema klient nägi Trumpis isalikku eeskuju ning hakkas uskuma vandenõuteooriaid inimeste kohta, keda ta pidas presidendi vaenlasteks. "Me arvame, et presidendi retoorika mõjutas härra Sayoci käitumist," lisas ta.

Aseprokurör Jame Kim omakorda sõnas, et Sayoc oli ohuks oma kaaskodanikele ning tema kuriteod vajasid tõsist karistust. "Süüdistatava eesmärgiks oli inimesi terroriseerida," rõhutas ta.

Sayoc ise avaldas enne otsuse ette lugemist kahetsust.

Kokku saatis Sayoc torupomme, juhtmeid ja äratuskelli sisaldanud postipakke 16 sihtmärgile, kelle seas olid ekspresident Barack Obama, endine asepresident Joe Biden, endine välisminister Hillary Clinton, senaatorid Cory Booker ja Kamala Harris, investor george Soros, Luure Keskagentuuri (CIA) endine juht John Brennan, näitleja Robert De Niro ja uudistekanal CNN. Esindajatekoja liikmele Maxine Watersile saatis ta lausa kaks pakki kahele erinevale aadressile.

Kõik kahtlased postipakid avastati enne kui need adressaadini jõudsid. Uurijate sõnul polnud torupommidel funktsioneerivat sütikumehhanismi, kuid lõhkeained olid päris. Seetõttu oli prokuratuur seisukohal, et Sayoci eesmärgiks oli oma sihtmärke vigastada, kaitsjad seevastu teatasid, et eesmärgiks oli vaid hirmutada. Sayoc ise on nimetanud oma pakke libapommideks.