Eesti riigil puudub ülevaade kohanimedega toimuvast

Eesti riik ei oma ülevaadet, mis toimub siinsete kohanimedega ning vastavast registrist on puudu suur hulk kohanimesid. Uueks probleemiks on tekkinud Google, mis kasutab oma kaartidel alternatiivsetest allikatest pärit ja ametlikega mittekattuvaid andmeid.

Andmehõive tulemusena on kohanimeregistrist erinevatel hinnangutel puudu kuni 200 000 kohanime. Mis on aga tinginud nende puuduoleku?

"Kohanimedel on hästi palju variatsioone. Kui vaadata, kuidas ühte kohta hüütakse, siis võib sel olla kaks-kolm kuni kümme nime. Selle järgi ongi hinnang antud. Valdav osa olulisi nimesid on olemas, aga nende variatsioonid on puudu," selgitas kohanimede nõukogu liige, maa-ameti aadressandmete büroo juhataja Mall Kivisalu.

Kohanimede nõukogu protokollist võib lugeda, et Eesti riik ei oma hetkel ülevaadet kohanimedega toimuva osas.

"Ta on mingil määral probleemiks just lähtudes objekti liikide kaupa. Olulised kohanimed - tänavate, külade ja valdade nimed on olemas kaartidel ja korrektsed, aga näiteks loodusnimede puhul on see asi hästi vaba - osad on ja osad pole."

Kuidas jõuavad aga kohanimed kaartidele ja mil moel need välja valitakse?

"Kõik kohanimed, mis kohanimede registrisse on kantud, on enamasti läbinud ekspertide hinnangu, kes on otsustanud, milline nimi neist mitmest on kõige olulisem ja õigem ning ülejäänud nimed lähevad mitteametlikuna," ütles Kivisalu.

Kohanimede nõukogu liige, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll lisas, et põhiliselt on nii, et kõik, mis jääb ühe omavalitsuse territooriumile, on selle omavalitsuse määrata, välja arvatud külanimed ja omavalitsuse enda nimi.

"Kui nad jäävad kaugemale, üle piiride, siis tuleb vastav kõrgem organ mängu. Nii et nimevõim on Eestis ära jagatud ja see peaks olema selge, kellel on õigus mingit kohta nimetada," sõnas Päll.

Omaette peamurdmist pakub kohanimede nõukogule Google, mis kasutab oma kaartide tegemisel kohanimede puhul alternatiivseid allikaid.

"Google on pragmaatiline ja võtab nimed, mis on kusagil kasutuses, aga ta ei menetle neid meie mõistes põhjalikult ja sinna võib sattuda ka päris juhuslikke nimesid, mis võivad välja tulla kusagil jututubades. See, kuidas need nimed sinna satuvad, me tegelikult ei teagi. Google saab küll kasutada Eesti riigi ametlikke kohanimesid, aga pole vist olnud küllalt hoolas seda tegema, sest aadressid on sageli uuendamata ja see on tõenäoliselt väga raske protsess."