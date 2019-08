Riigikantseleis on jätkuvalt viis EV100 sündmusi juhtivat inimest. Asutuse kinnitusel toimub viimane juubeliaasta sündmus 2020. aasta veebruaris, mistõttu jätkavad nendega seotud inimesed seni tööd.

Riigikantselei koosseisus on tänaseni EV 100. aastapäeva juhtrühm, kus töötab selle esimees Toomas Kiho, ja EV 100. aastapäeva korraldustoimkond, mille koosseisus on tööl neli inimest, eesotsas suurprojektide juhi Margus Kasterpalu ja toimkonna juhi Jaanus Rohumaaga.

Ehkki Eestil täitus 100 aastat mullu, kinnitas riigikantselei kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus ERR-ile, et juubeliaasta sündmused ei ole siiski veel lõppenud.

"EV100 tähistamine kestab 2020. aasta veebruarini ja lõppeb Tartu rahu 100 tähistamisega," selgitas Tiimus. Tartu rahu aastapäev on 2. veebruaril.

Suurem osa EV100 juubelisündmustega seotud töötajaist on nüüdseks lahkunud: Tiimuse sõnul töötas riigikantseleis neis ülesannetes varem kümmekond inimest.

Tiimus kinnitas, et viimase viie juubeliaasta sündmustega seotud inimese töölepingud on samuti tähtajalised ja lõppevad pärast Tartu rahu tähistamist, nii et uut funktsiooni neile riigikantseleis jätkamiseks ei leita.