Poola tulumaksusoodustus noortele ei pruugi Eestis toimida

Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur selgitas, et Poola skeem ei pruugi Eestis toimida, sest meil pole viimastel aastatel noorte väljarändega probleeme. Lisaks on meie rahvaarv pea 30 korda väiksem.

"Selleks, et saavutada piisavalt võimalusi kõikides valdkondades tegutseda, on meie noortel vaja suuremat mänguruumi, rohkem võimalusi kui Eesti üldse pakkuda saabki. Siia ei mahu need võimalused ära, mis Poolasse mahuvad. Objektiivselt on Eestil vaja rohkem avatust kui Poolal," kommenteeris Vitsur.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et Eestis on noorte tagasiränne ja siin töökoha leidmine edukam kui noorte väljaränne.

"Eks iga riik peab oma maksupoliitikas lähtuma eelkõige kohapealsest olukorrast. Kui vaatame Poola noorte rändetrende, siis need on mõnevõrra erinevad Eestist. Meie olukord on õnneks parem, me näeme, et noorte tagasiränne ja siin töökoha leidmine on oluliselt suuremad ja edukamad kui noorte väljaränne," rääkis ta.

Sotsiaalministeerium koostöös rahandusministeeriumi ja riigikantseleiga teeb praegu analüüsi võimalikest sotsiaalmaksu erisustest.

"Eeskätt puudutab see sotsiaalmaksu miinimumnõude kaotamist näiteks noorte lapsevanemate ja noorte töötajate puhul, et vaadata neid olukordi, kus inimene töötab suvevaheajal või ülikooli kõrvalt osakoormusega: kas sellistel juhtudel on võimalik sotsiaalmaksu miinimumkohustust vähendada või kaotada ja seeläbi motiveerida tööandjaid neid noori tööle võtma," ütles Kiik.

Kiige sõnul toimivad koostöös Euroopa Liidu struktuurivahenditega garantiimeetmed noorte tööturule toomiseks.

Rahandusminister Martin Helmele tundub Poola meede sümpaatne, sest inimeste kodumaale jäämine tähendab eelarvetulu. ERR küsis Helmelt, kas EKRE-l on plaane Eesti noorte siin hoidmiseks.

"Eelmisel nädalal tutvustas maaeluminister Mart Järvik ühte neist plaanidest: soodustada noortele inimestele maale oma kodu soetamist. Siis on meil erinevad meetmed lastetoetusteks, mis on väga konkreetsed või sihitud, aga siin on ka juttu olnud sellest, lastetoetused mitme lapse pealt on universaaltoetused. Need on kõik suure rahanumbriga asjad, mida me esimesel poolaastal rakendada ei saa, sest see vajab eelarves pikemat planeerimist," vastas Helme.

Ka riigikogu majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri hinnangul ei pruugi Poola valem Eestis töötada, sest siin on esimesed 500 eurot tulumaksuvabad. Mediaanpalka aluseks võttes annaks noore tulumaksust vabastamine neile kuni 100 eurot võitu.

"Eesti jaoks on lähiajal võib-olla olulisemad uued töösuunad: alates kodutööst, platvormitööst ja freelanceritest. Kindlasti peame vaatama oma tulu- ja ka sotsiaalmaksu maksustamist tulevikus, lähtudes nendest viimastest arengutest tööturul," rääkis Sester.