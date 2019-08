Võimalik laiendus sotsiaalmaksu miinimumkohustuse vabastusest võib puudutada 18-24-aastaseid noori, 3-8-aastaste laste vanemaid ja pensionieelikuid alates 55. eluaastast. Just nende puhul on rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul põhjust oletada, et täiskohaga töö pole mingil põhjusel võimalik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui inimene töötab miinimumpalgaga, aga poole kohaga, siis tema teenistus kuus on 270 eurot. Tööandja jaoks tähendab see seda, et ta peab sotsiaalmaksu maksma vähemalt 500 euro pealt, mis tähendab seda, et tal tekivad suuremad kulutused ja näiteks tööandja ei soovi võtta kahte inimest poole töökohaga," rääkis Jegorov.

Rimi personalijuhi Kaire Tero sõnul tuleks muudatus kindlasti kasuks, kuid tegelikkuses on sotsiaalmaks vaid üks element osakoormusega töötajate kalliduses.

"Sa pead inimesele vormiriietuse ostma - kui meil ühe inimese asemel on mitu inimest, see tähendab juba topeltkulu, tervisekontrollid tuleb teha mitmele inimesele, väljaõpe on topeltressursiga. Tänases tööjõuturu olukorras see sotsiaalmaks ei ole jäänud niivõrd suureks takistuseks," lausus Tero.

Rimi töötajatest moodustavad osalise tööajaga inimesed 15 protsenti ning neid on igas vanuses. Turvafirmas G4S on osalise koormusega töötajaid ligi 10 protsenti ning ka seal on esindatud erinevad vanusegrupid.

"Tööandjate seisukoht on, et me ei peaks väga kitsalt vaatama vanuselist piirangut või vanusegruppe. Osalist tööaega otsivad ju kõik," sõnas G4S juhatuse liige Villu Õun.

Võimaliku maksuvabastuse laiendamise kohta on rahandus- ja sotsiaalministeerium tellinud analüüsi. Analüüs valmib sügisel ja selle põhjal tehakse edasised otsused.