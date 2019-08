"Ma olen selle arutelu juures olnud ja on arutatud tõesti, et võib-olla on vaja MES-i juhatust ühe liikme võrra veel täiendada," ütles Arumäe.

Arumäe ütles, et maaeluminister Mart Järvik on kavatseb teha MES-i nõukogule suunised uue inimeste maale elama toomise strateegia välja töötamiseks. "Kui nõukogu leiab, et uue strateegia ellu viimiseks on MES-i vaja laiendada, töötajaid juurde võtta või juhatuse koosseisu suurendada, siis sellisel juhul võib juhtuda, et selline ettepanek võidakse teha," lausus Arumäe.

"Selles mõttes on seda arutatud, et juhatus täna kaheliikmelisena suure tõenäosusega sellele uuele väljakutsele, mis uus strateegia peaks tooma, tõenäoliselt kaheliikmeline juhatus ei suudaks seda lihtsalt puhtfüüsiliselt ellu viia," lisas ta.

Ta rõhutas siiski, et konkreetselt temaga selle ametikoha täitmisest räägitud ei ole.

Maaeluminister Mart Järvik (EKRE) ütles ERR-ile, et juhatuse laiendamine võib tõesti tulla kaalumisele, kui nõukogu seda vajalikuks peab.

Praegu kuuluvad MES-i juhatusse Raul Rosenberg ja Madis Reinup.

Arumäe: keegi ei hakka kopeerima Pätsu-aegset asunduspoliitikat

Arumäe märkis, et kui meedias on viidatud justkui hakkaks maaeluministeerium uue strateegia kuidagi moodi sarnanema Konstantin Pätsu valitsemisaegset asunduspoliitikas, siis nii see ei ole.

"Siin on ju süüdistatud, et ministeerium on täna justkui Pätsu aegades kinni, aga sealt on tulnud ainult idee. Keegi ei ole ju väitnud ja see ei oleks ka tehniliselt võimalik, et nüüd keegi hakkaks kopeerima Pätsu-aegset asunduspoliitikat," lausus Arumäe.

Mart Järviku sõnul tuleb MES-i alla teha uus sihtfond, midagi sarnast nagu oli vanasti maakapital.