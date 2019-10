Kelle initsiatiivil te osalesite koosolekul VTA-ga 19. juunil?

Jah, ma käisin seal ministri volitusel.

Ta informeerisite ka ministrit koosolekul räägitust?

Loomulikult.

Aga miks minister räägib, et ta listeeria juhtumitest alles augustis teada sai?

Minister räägib, et alates augustist sai ta esimest korda ametlikku informatsiooni VTA-lt. Seda, et ta märtsikuus luges ka lehti nii nagu kõik kodanikud, siis ta veel ei olnudki minister. Loomulikult ta oli lehelugeja tasemel selle teemaga kursis, aga ametlikku informatsiooni sai ta esmakordselt augustis.

Kuna ka mina, kui ma käisin seal koosolekul, mul ei olnud sealt mitte mingit ametlikku informatsiooni tuua, sest seal ei olnud seda, mille järele ma sinna läksin. Ma läksin uurima, kas need listeeriajuhtumid ja M.V. Wooli tootmisest ja toodetest leitud bakterid, kas neil on surma kontekstis mingisugune seos. Ja sellist vastust mina sealt koosolekult ei saanud.

See kõik, mis seal muu oli, see ei puutunud üleüldse ministrisse, sest see puudutas proovide võtmist ja mingeid tehnilisi küsimusi, mida VTA ja M.V. Wool omavahel arutasid. Nii, et see koosolek ei olnud selles mõttes võib-olla õnnestunud, et ei olekski minul olnud vaja sinna minna, sest minister oma küsimustele vastuseid ei saanud.

Millises vormis peaks ametlik infoedastus ja suhtlus toimuma, et lõpptulemus oleks informeeritud minister?

Nii, et peadirektor saadab ministrile informatsiooni, kas e-kirja või posti teel. Nii nagu see ametlik asjaajamine käib. Võib-olla kohtuvad, võib-olla helistavad, kes seda kõike teab, aga jah, sellist suhtlust paraku ei ole olnud. See on kahetsusväärne. Nüüd see suhtlus on lõpuks hakanud toimuma läbi raskuste.

Kas siis enne augustit ei olnud ministril ametlikku teadmist toimuvast ja toimunust, aga oli selline eelteadmine, et miskit võib olla valesti? Ja seetõttu pidas minister vajalikuks täiendavalt uurida ja sellest tulenevalt te koostasite selle 19 küsimusega kirja, mis läks välja 7. juulil?

Kui te mäletate, siis kuskil märtsikuus ERR-i vahendusel ilmus artikkel, kus VTA pressiesindaja teatas, et mingit ohtu ei ole ja neid juhtumeid ei saa M.V. Wooliga siduda. Märtsis ei olnud veel Mart Järvik minister, ta oli tavaline kodanik ja lehelugeja nagu me kõik. Siis ta sai aprilli lõpus ministriks. Eelmiselt ministrilt ta mingisugust teatepulka, et on mingi listeeriaprobleem või asi, ei saanud. Ametkond, ministeerium, ega ka VTA teda millestki ei teavitanud. Aga minister hakkas küsima, et ta on ju ka lehte lugenud, et kas siis on midagi või ei ole midagi. Lehelugejana pidi ta ju rahul olema, sest VTA pressiesindaja oli öelnud, et ohtu ei ole.

Siis ta pani ka oma nõunikud tööle. Hakkasime meie ka siis erinevat infot koguma. Kuna ministrile tuli info, et VTA-s toimub koosolek ja ise ta sinna minna ei saanud, siis ta suunas mind sinna. Ja palus, et ma vähemasti küsiks seda, kes need nii-öelda avastatud bakteri leiud ja väidetavad surmad Euroopas, tol ajal veel Eestis surmadest ei räägitudki midagi, või võimalikest surmadest - kes seda täpselt teab, kuidas see kõik on? Et ma vähemasti uuriksin, kas need on põhjuslikus seoses ja kas seal käib ka mingisuguseid ametlikke kohtu- või muid asju Euroopas. Kui ikkagi toidutootja on kedagi ära tapnud oma toiduga, siis võiks eeldada, et toimub ka mingi ametlik menetlus. Sellise küsimuse ma esitasin ja mingit ametlikku vastust ma sealt ei saanud, sest VTA-l endal ei olnud informatsiooni nendele küsimustele vastamiseks.

Selle info ma andsin ministrile edasi, kogusime infot edasi ja siis koostasime sellise ametliku kirja juuli lõpus. Augustis tuli sellele osaline vastus, hiljem täpsustasime veel erinevaid küsimusi ja lõpuks kuskil oktoobri alguses tulid lõplikud vastused. Nii, et põhimõtteliselt võiks kokkuvõtvalt öelda, et ministri ja VTA vahel on nüüd ametlik suhtlus, aga seda ei olnud enne augusti algust selles küsimuses.

Kuidas see suhtlus on nüüd viimastel päevadel edasi läinud?

Hästi.

Milliseid konkreetseid samme on ette võetud listeeria juhtumite valguses toiduohutuse tagamiseks?

See on protsess, mida VTA rakendab M.V. Wooli suhtes. Siin ministril ei ole midagi kaasa rääkida. See on riiklik järelevalvemenetlus, ministril siin seadusest tulenevalt ei ole õigust sekkuda. Eks ta lihtsalt küsib aeg-ajalt küsimusi, et kuidas läheb. Rohkem paraku teha ei saa.

Mis on tõsi, et nii M.V. Wool, VTA, ministeerium ning võib-olla ka terviseamet peaks tegema tõsist koostööd, sest rahva tervis ei ole naljaasi, ja see ongi ministri kõige suurem mure, et rahva tervis oleks tagatud.

Kas te näete nende listeeria juhtumitega tegelemise valguses teineteise suhtes teatud usaldamatust? Kas see omavaheline suhtlemine ei olnud veel piisavalt hästi sisse viidud? Millest see konflikt tulenes?

Tegelikult te olete õigel teel küll. Aprilli lõpus astus valitsus ametisse. Nii, et kuskil mais hakkasid kõik ministrid alles oma ministeeriumiga tutvuma. Eks see võtabki kõik aega, suvi ka. See oli selles mõttes kõige ebaproduktiivsem aeg ministeeriumi haldusalaga tutvumiseks. Kontakte oligi vähe, inimesed puhkasid jne.

See on asja üks pool. Teine on muidugi see, et mis siin salata - ega see praegune koalitsioon ei ole ju midagi sellist, mida nüüd ametkond hirmsasti armastaks. Sellised kõhklused ja kahtlused uute ministrite suhtes ja lootus, et võib-olla see koalitsioon läheb kohe-kohe laiali - seda on paraku tunda.

Mõned on olnud natuke sõnakamad ja öelnud, et ametkond töötab vastu. Mina niimoodi ei väljenduks, et keegi otseselt vastu töötab, aga ütleme nii, et selline teatud kompamine on käinud ja selle hea koostöö käima jooksmine on võtnud liiga palju aega.

Seal on puhtalt objektiivsed ja subjektiivsed põhjused, miks ametkond võib-olla ei olnud liiga agar ja aldis ministriga koostööd alustama, aga minu arust see on iga päevaga läinud paremaks.

See on nüüd täiesti selge, et ministrit süüdistada mingis valetamises - see on selline asendustegevus. Rõhk peaks olema ka meedial ja meil kõigil rahva tervisel, mitte sellel, mis kuupäeval minister midagi teada sai. Keda see lõpuks huvitab? Minister on saanud ametlikult teavitatud alates augusti algusest ja sellele ei ole midagi lisada.

Kahtlused, et äkki ta teadis midagi varem... Jah, lehelugejana teadiski, aga ametlikku infot tal varem ei olnud. Nüüd on. Nii, et koostöö on hakanud sujuma ja loodetavasti see on tarbijate tervise huvides.