Kriminaalasja algatamise eesmärk on kontrollida, kas advokaat Arumäe on rikkunud seadust, kui ta minister Mart Järviku nõunikuna andis ministrile nõu tema haldusalas asuva PRIA tegevuse kohta, olles ise samal ajal süüdistatava kaitsjaks kriminaalasjas, kus PRIA kannatanuna peab seisma avaliku raha kasutamise eest.

"Käesoleval hetkel kellelegi kuriteo kahtlustust esitatud ei ole," kinnitas Kask.

Kuidas tekkis vastasseis PRIA ja ministeeriumi vahel?

Kui listeeriaskandaalis tekitas kummastust, kuidas maaeluminister Mart Järvik asus toetama kalatehast ja survestama endale alluvat veterinaar- ja toiduametit (VTA), siis "Pealtnägija" käsutuses dokumendid näitavad, et samal ajal küpseb terav vastasseis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ehk PRIA-ga. Sisuliselt kaebab PRIA, et ministri nõunik Urmas Arumäe takistab neil menetleda firmasid, keda ta varem advokaadina esindas.

Vastasseisu keskmes on viimaste aastate üks suurem eurotoetuste pettus, kus prokuratuur esitas kaheksale juriidilisele isikule kahtlustuse soodustuskelmuses, mis seisnes PRIA-le teadlikult valeandmete esitamises, et saada suuremat investeeringutoetust. PRIA tagasinõude suurus on ERR-i andmetel üle 1,1 miljoni euro. Kahtlusaluseid kaitses vandeadvokaat Urmas Arumäe.

3. mail sai aga Arumäest minister Mart Järviku (EKRE) mittekoosseisuline õigusnõustaja, palgaga 3100 eurot kuus. Muu hulgas osales Arumäe ministri esindajana paaril listeeriateemalisel koosolekul, kuid veel tähelepanuväärsem on – ja mida tõestavad "Pealtnägija" valduses kirjad – ta jätkas nõuniku toolil ka PRIA petmises kahtlustatavate ettevõtjate esindamist. Ehkki Arumäe väidab, et taandas end juba kevadel ja kliente esindab teine tema büroo advokaat, siis tegelikult ajas ta sama asja edasi ministri nõustajana.

Näiteks veel 11. juulil ehk kaks kuud pärast ministri nõunikuks saamist saatis Arumäe advokaadina samale ministrile alluvale PRIA-le taotluse, kus palus erandkorras tema klientidele esitatud kahjunõuet vähendada. Ka prokuratuur kinnitab, et Arumäe ajas nendega klientide nimel asju ajal, kui ta oli juba ministri õigusnõustaja.

Kui see pani PRIA ametnikud kulme kergitama, siis taluvuspiir ületati septembris. Nimelt peab PRIA kui kannatanu esitama kriminaalasja juurde kahjunõude ja vastavalt kohtupraktikale on selleks vaja ministri allkirjaga volitust. Kuid seda allkirja PRIA ei saanud, ehkki teises sarnases kaasuses Järvik volituse andis. Tähelepanuväärne on see, et nüüd taotlevad kahtlusaluste esindajad PRIA-lt kahjunõuete tagasivõtmist, viidates just ministri volituse puudumisele.

Olukord päädis harukordse protestisammuga – 10. septembril saatis PRIA peadirektor Jaan Kallas maaeluministeeriumisse kirja, kus teatas otsesõnu, et Arumäel on nende hinnangul võimalik huvide konflikti oht. "Samas on Urmas Arumäe jätkuvalt ka pärast 14.05.2019 e-kirjas tehtud teavitust jäänud kriminaalmenetluses eelnimetatud füüsiliste isikutest kahtlustatavate ja süüdistatavate kaitsjaks, mis võib endas kätkeda jätkuvat huvide konflikti ohtu, kuivõrd Urmas Arumäe on jätkuvalt maaeluministri mittekoosseisuline nõunik ning samaaegselt ka kriminaalasjas nimetatud füüsiliste isikute esindaja," teatab Kallas kirjas. (Kiri avaldatud täispikkuses loo lõpus)

Kui "Pealtnägija" Arumäelt kolmapäeva õhtul kommentaari küsis, keeldus ta üksikasjalikult oma töö detailidest rääkimast, viidates advokaadi ja kliendi vahelisele konfidentsiaalsuskohustusele. "Ma ei ole huvide konfliktis, ma tean väga hästi, mis ma teen. Aga ma tean ka, mis teemapüstitusena see väidetav asi on üles tõstetud ja mul ei ole üldse meeldiv selle supi sees olla. See on ju seotud rohkem ministri ründamisega, aga ma teen oma tööd advokaadina ja ma ei ole huvide konfliktis olnud, vastasel juhul, kui ma oleksin olnud huvide konfliktis, tegeleks minuga advokatuuri aukohus," teatas Arumäe. Hiljem lisas ta, et teemakäsitlus tema huvide konflikti osas on "jabur" ja "pahatahtlikult pliiatsist välja imetud".

"Pealtnägija" pöördus kommentaari saamiseks nii otse kui pressiesindaja vahendusel Järviku poole, kuid Hiinas komandeeringus viibiv maaeluminister pole veel vastanud. Lähemalt kajastab sama teemat ka neljapäeva õhtul "Aktuaalne kaamera". Märkimisväärne on, et 2016. aastal esindas Urmas Arumäe kriminaalasjas minister Järviku poega, kes osales kakluses.

Lisatud PRIA teavituse kiri, osaliselt on kirja tekst kinni kaetud.