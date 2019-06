Maaeluminister: riik võiks hakata maid kokku ostma müüjatele maksusoodustust tehes

"Mina näeks, et see kokkuostja võiks olla Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES), kellel on kapitali vaja. Point on, et et ükskõik mis põhjusel eestlane oma maatüki ära müüb, siis kui ta müüb maa riigile, siis ei peaks ta maksma tulumaksu. Firmade puhul oleks võimalik käibemaksu osas soodustusi teha," rääkis Järvik Eesti Ekspressile.

Maaeluminister tunnistas, et tuleva aasta riigieelarves MES-ile selleks kahjuks raha ei ole, kuid võimaliku katteallikana nägi ta Euroopa Liidu uue rahastusperioodi struktuurifonde või siis riigipoolset laenu.