Plahvatuses purunesid jaoskonna klaasuksed ja see täitis hoone esise rusudega. Politsei teatel ei ole plahvatuse põhjus veel teada.

Plahvatus kärgatas kell 03:18 öösel Nørrebro rajoonis, mis on lähedal Østerbrole, kus teisipäeva õhtul kahjustas sarnane plahvatus maksuameti peakorterit.

"On liiga vara öelda, kas see on seotud [plahvatusega maksuameti ees], kuid me uurime seda võimalust," ütles Kopenhaageni politsei aseinspektor Rasmus Agerskov Schultz uudisteagentuurile Ritzau.

Politsei teatas Twitteris, et otsitakse taga tumedaid rõivaid ja valgeid jalatseid kandnud meest, kes plahvatuse eest ära jooksis.

Kolmapäevast plahvatust maksuameti juures peab politsei sihilikuks, kuid uurimise kohta ei ole rohkem teavet avaldatud.