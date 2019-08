Taani politsei teatas kolmapäeval, et nad on kinni pidanud 22-aastase Rootsist pärit mehe, keda kahtlustatakse seotuses eelmisel nädalal Kopenhaagenis maksuameti peahoone ees toimunud plahvatuses.

Sama juhtumiga seoses on Taani võimud andnud välja ka rahvusvahelise vahistamismääruse ühe teise isiku, 23-aastase Rootsist pärit mehe kohta, vahendasid Reuters ja Yle.

"Me uurisime möödunud ööl erinevaid aadresse Rootsis. Oleme tabanud ka auto, mille puhul me usume, et see kuulub [plahvatuse] korraldajatele," rääkis Taani politsei juht Jørgen Bergen Skov väljaandele VG.

6. augustil Taani maksuameti juures toimunud plahvatuses sai vigastada üks inimene. Võimude hinnangul oli tegu ette kavatsetud rünnakuga.

Laupäeval toimus üks plahvatus ka Kopenhaagenis Nørrebro linnaosas asuva politseijaoskonna juures. Tookord keegi viga ei saanud. Politseijuht Skovi sõnul pole kaks plahvatust omavahel seotud.