Vaatlejad: Süürias sai Vene õhulöögis surma 14 tsiviilisikut

Süüria loodeosas sai reedel Vene õhurünnakus sisepõgenike laagrile surma 13 tsiviilisikut, teiste seas neli last, teatasid vaatlejad.

Venemaa andis õhulöögi Idlibi provintsis Hassi linna lähedal piirkonnale, mis on äärmusrühmituse Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kontrolli all, teatas vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Süüria valitsusväed ja Venemaa alustasid aprilli lõpus õhulöökide kampaaniat Idlibile ja seda ümbritsevatele aladele. Sestsaadik on piirkonnas õhurünnakutes surma saanud 820 tsiviilisikut ning sajad tuhanded on pidanud kodud maha jätma.

Viimase nädala jooksul on Süüria valitsusväed tunginud edasi mässuliste viimase kantsi Idlibi provintsi lõunaosas ning neljapäeval hõivati mitu mässuliste kontrolli all olnud küla. Ööl vastu neljapäeva hõivasid valitsusväed viis küla Idlibi Khan Sheikhuni linnast loodes ning on paiknevad asulast nüüd kolme kilomeetri kaugusel.

Khan Sheikhun asub maanteel, mida režiimiväed tahavad enda kontrolli alla saada. Tee ühendab Damaskust Süüria põhjaosas asuva Aleppo linnaga, mille režiimiväed vallutasid 2016. aasta detsembris.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus direktori Rami Abdel Rahmani sõnul on valitsusvägede eesmärgiks Khan Sheikhun ümber piirata ja maanteele jõuda.

Suurem osa Idlibi provintsist on jaanuarist alates pühasõdalaste rühmituse HTS kontrolli all, kuid rühmitus kontrollib väiksemaid alasid ka sellega külgnevais Hama, Aleppo ja Latakia provintsides.

Pühasõdalaste ja opositsiooni viimane suurem kants Idlib on praegu koduks kolmele miljonile inimesele.