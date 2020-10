Rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon teatas neljapäeval, et Süüria ja Venemaa relvajõud on aasta jooksul Süüria kirdeosas asuvas mässuliste tugipunktis korduvalt rünnanud tsiviilobjekte, mis tähendab ilmseid sõjakuritegusid, võib-olla ka inimsusevastaseid kuritegusid.

Human Rights Watch (HRW) andis välja 167 leheküljel raporti "Rünnates elu Idlibis", kus on nimetatud kümme olulisemat Süüria ja Venemaa poliitilist ja sõjalist juhti, kes võivad olla seotud sõjakurutegudega. Teiste seas kuuluvad nende hulka Venemaa president Vladimir Putin ja Süüria president Bashar al-Assad.

"Nad teadsid ja pidid teadma kuritarvitustest ega võtnud ette vajalikke samme nende peatamiseks ning vastutavate isikute karistamiseks," ütleb HRW Idlibi provintsis 2019. aasta märtsist kuni selle aasta aprillini toimunud rünnakuid kommenteerides.

Venemaa toetatud Süüria valitsusvägede kuid kestnud pealetungis said surma ja vigastada tuhanded inimesed ning miljonid olid sunnitud kodudest lahkuma. Rünnakud lõppesid märtsis, kui Venemaa ja mässulisi toetanud Türgi nõustusid relvarahuga.

HRW märgib, et valitsusjõud hõivasid hulgaliselt külasid ja linnu, sooritasid kümneid ebaseaduslikke õhu- ja maismaarünnakuid haiglate, koolide ja turgude pihta, tappes sadu tsiviilisikuid. Rünnakutega rikuti inimeste õigust tervisele, haridusele, toidule, joogiveele ja eluasemele ning sellega sunniti nad kodudest lahkuma.

"Korduvad ebaseaduslikud rünnakud said teoks osana teadlikust sõjalisest strateegiast tsiviiltaristu hävitamiseks ning inimeste väljakihutamiseks, et teha kontrolli taastamine Süüria valitsuse jaoks lihtsamaks." ütles HRW tegevjuht Kenneth Roth.

Inimõigusorganisatsioon on dokumenteerinud 46 õhu- ja maarünnakut, sealhulgas kobarpommirünnakuid, mis hävitasid tsiviilsihtmärke. Sellised rünnakud tähendavad sõjaõiguse rikkumist. HRW kinnitab sõjakuritegudena 224 tsiviilisiku tapmist ning 561 haavatasaamist, lisades, et see on vaid osa sarnastest rünnakutest, mis kõnealusel ajal Idlibis ja selle naaberpiirkondades aset leidsid.

Dokumenteeritud rünnakud puudutavad nelja linnapiirkonda, mille hulgas on ka provintsi pealinn Idlib. Nendes kohtades purustati 12 tervishoiuasutust ja kümme kooli, mis tuli sulgeda.