Kabulis hukkus pulmapeo ajal pommirünnakus 63 inimest

Afganistani pealinnas Kabulis hukkus pulmapeo ajal korraldatud pommirünnakus 63 inimest ja 182 said viga, ütlesid pühapäeval ametnikud.

Rünnak korraldati laupäeval linna lääneosas.

Plahvatus toimus ajal, mil USA ja Taliban arutavad kokkulepet Ühendriikide sõjalise kohalolu vähendamise kohta Afganistanis. Taliban on plahvatuse korraldamist eitanud.

Siseministeeriumi teatel hukkus vähemalt 63 inimest ja 182 sai vigastada. Kannatada said ka naised ja lapsed, ütles ministeeriumi pressiisik Nasrat Rahimi. Tema sõnul leidis plahvatus aset hotelli pulmasaalis. Plahvatus kärgatas lava lähedal, kus esinesid noored muusikud.

"Kõik noored, lapsed ja kõik inimesed seal lähedal said surma," ütles tunnistaja Gul Mohammad.

"Seal on mitmeid surnuid ja haavatuid. Olin koos peigmehega teises ruumis, kui kuulsime plahvatust. Jooksime sinna ja kõik olid saalid pikali," kirjeldas teine pealtnägija Ahmad Omid.

Afganistani pulmapeod on suurejoonelised, tihti võtab neist osa sadu või isegi tuhandeid inimesi. Pulmas on mehed tavaliselt naistest ja lastest eraldatud. Ühe pulmalise sõnul oli ta naiste sektsioonis, kui kuulis plahvatust meeste poolel.

Tegemist oli arvatavalt šiiamoslemite pulmaga, kirjutas AFP. Šiiite rünnatakse vahel sunnimoslemite enamusega Afganistanis, seda iseäranis konservatiivsete äärmusrühmituste nagu Islamiriik (IS) poolt. Rühmitus antud plahvatust kommenteerinud pole.

Taliban ja USA on lähedal kokkuleppele umbes 14 000 sõduri äraviimiseks Afganistanist pärast ligi 20 aastat kestnud relvakonfliti. Ühendriigid on esitanud taganemise tingimuseks, et Taliban, kes pikka aega võõrustas riigis džihadistlikku organisatsiooni Al-Qaedat, ei lase riigil muutuda taas äärmuslate kasvulavaks.

Paljud afgaanid kardavad, et kokkulepe näeb ette konservatiivsele Talibanile mingis vormis võimu tagasiandmist ning näiteks naisõiguste piiramist, samuti kardetakse hoopis kodusõja ägenemist, kirjutas AFP.

Reedel hukkus Afganistani Talibani liidri Haibatullah Akhundzada vend Ahmadullah Azkhundzada pommiplahvatuses Pakistani Belutšistani provintsis asuvas mošees, ütles ametnik.