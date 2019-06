Talibani rünnakus hukkus 25 Afganistani omakaitseväelast

Taliban ründas koidu eel Baghlani provintsi Nahrini piirkonda, kus omakaitseväelased üritasid päästa salka talibite sisse piiratud sõdureid, ütles kaitseministeeriumi esindaja.

"Sõduritele appi saadetud omakaitseväelased sattusid varitsusele. Rünnakus sai surma 25 võitlejat," ütles ministeeriumi esindaja.

Ringkonna kuberner Fazaluddin Muradi lisas, et tulevahetus vältas ligi kuus tundi.

USA ja Taliban peaksid alustama Kataris uut kõnelustevooru Ühendriikide kohaloleku lõpetamise üle Afganistanis.

Taliban ei ole soostunud USA üleskutsetega peatada kõneluste õhkkonna parandamiseks vägivald, vaid on pigem intensiivistanud oma rünnakuid.

Liikumise liider Haibatullah Akhundzada ütles varem oma läkituses, et Talibani vastupanu okupatsioonile on saavutamas edu.

Teise tüliküsimusena ei ole Taliban soostunud läbi rääkima Afganistani rahvusvaheliselt tunnustatud valitsusega, kuigi ÜRO ametiisik kinnitas äsja, et Saksamaa ja Katar töötavad Afganistani-sisese kohtumise korraldamise nimel.

USA president Donald Trump väljendas hiljuti oma kannatamatust sõja suhtes, olles veendunud, et enam ei ole põhjust kulutada selleks raha ja elusid.