Pärnu linnaga liitumist taotlenud Sauga külad jäävad Tori valla koosseisu

Haldusreformi ajal ei suutnud Sauga valla rahvas ette kujutada, et Pärnuga piirnev vald liidetakse Tori vallaga ja vallakeskus saab asuma Sindis. Toonane vallavolikogu eksis mitmeski asjas ja nii on see teema aastaid päevakorras olnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Küsimusega on tegelnud õiguskantslergi. Nüüd saab sellega mõneks aastaks rahu majja, sest selles koosseisus neid hääli kokku ei saa.

Tori vallavanem Lauri Luur märkis, et kui häälte suhe kuidagi ei muutu, siis see volikogu koosseis seda menetleda edasi ei saa. "Ehk siis meid jääb piirama ühinemisleping, mis siis tähendab seda, et on vaja kahe kolmandiku volikogu koosseisu toetust, et üldse ühinemislepingut muuta," ütles Luur.

Peale rahvaküsitluse on Tori vald viinud läbi analüüsi, millest selgus, et praktilisi põhjusi, miks endise Sauga valla külad peaksid tingimata Pärnu koosseisus olema, peaaegu ei olegi.

"Praktilisi põhjuseid on seal vähe, pigem on see emotsionaalne küsimus. Eks me oleme püüdnud maakonnas ja ka omavalitsuses edasi liikuda selle põhimõttega, et ei ole oluline, kus inimene füüsiliselt elab, aga sellised põhilised teenused nagu ühistrransport ja haridus ja kõik see pool, see peab olema kättesaadav. Need küsimused tõesti ei ole peamiseks argumendiks," ütles Luur veel.