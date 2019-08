Kriitika alla langenud Kanepi Gümnaasiumi direktor lahkub ametist

Kanepi Gümnaasiumi õpetajad on Iivi Suisleppa süüdistanud töökiusus. Suislepa enese sõnul tekkisid tal erimeelsused kõigest ühe õpetajaga.

"Konflikti pole enne olnud ja pole ka praegu. Minu poole pole aastate jooksul ükski õpetaja probleemiga, et siin oleks halb töötada, pöördunud. Meil ei ole suhtlemisel mitte kunagi mitte ühtegi teravamat hetke olnud," rääkis Suislepp ERR-ile.

Ühtlasi väideti meedias, et Suislepp survestas õpetajaid oma sugulasi leebemalt hindama.

"Direktorina ma tean, et ma ei ole oma lapse hindeid ega õepoja ega ühegi sugulase hindeid ekstra nimeliselt küsimas käinud. Mitte kordagi, mitte ühegi õpetaja käest."

Siiski jääb see nädal Suislepa direkorikarjääri viimaseks.

"Ma vajan puhkust, sest see meedia klaperjaht on olnud sõna otseses mõttes. Ja kindlasti ma ei ole valmis alustama septembris kooliaasta algust."

Kanepi vallavanema Piret Rammuli sõnul lahkub direktor kokkuleppel vallaga. Erinevalt Suislepast tõdes Rammul, et juhtimisvigu direktor siiski tegi, kuid ütles samas, et vigadest suurem on tekkinud mainekahju.

"Hästi palju on kindlasti olnud suhtlemisega seotud probleeme. On olnud ka selliseid teemasid, et võib-olla ei ole päris korrektselt lahendatud töölt vabastamise küsimusi või uute konkursside küsimusi. Aga ma ütleks, et need vead ei ole sellised, mis ei oleks lahendatavad olnud. Aga tänases olukorras on pigem seda mainekahju nii koolile kui direktorile tehtud ikka väga palju. Seda lappida on ikka väga keeruline."

Haridus- ja teadusministeerium teatas juba läinud reedel, et kooli juhtimine sellisel kujul enam jätkuda ei saa. Ministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Kristin Hollo võrdleb Kanepis toimunut peretüliga.

"Kool on ju ka omamoodi pere. Ja kui selles peres on tüli nii suureks paisunud, siis see vajab sellist kindlakäelist lahendamist," ütles Hollo.

Kas meedias esitatud konkreetsed süüdistused tõele vastavad, ministeerium Hollo sõnul ei uurinud. Rammul ütles, et uue koolijuhi otsimisega Kanepi vald ei kiirusta. Ilmselt on ka koolile praegu, nädal enne uut kooliaastat, olulisem õpetajate leidmine.

"Seoses selle olukorraga, mis meile on loodud, on õige mitmed teatanud, et selles koolis kindlasti ei ole mõeldav töötada. Matemaatika ja vene keel olid eile veel lahtised," ütles Suislepp.