Academia Pernaviensis asutati 28. augustil 1699, sest Tartu Ülikool oli sunnitud Põhjasõja eest Pärnusse kolima. Ülikool tegutses siin 1710. aastani, nüüd aga otsustas grupp Pärnuga seotud intellektuaale kutsuda ellu samanimeline mõttekoda. Tartu Ülikooli Pärnu kolledžit võib pidada Academia Pernaviensise sümboolseks järglaseks ja nii kirjutasid ühiste kavatsuste protokollile alla mõttekoja asutaja Rein Veidemann ja kolledži direktor Garri Raagmaa.

"Meie eesmärk on lihtsalt avada üks mõttekoda, milleks võiks olla kasu Pärnu linnale ja samal ajal toetav täiendus Tartu ülikooli Pärnu kolledžile. See oleks igasuguste loengute, samuti miks mitte uurimuslike töödega, ajurünnakutega täiendada Pärnu vaimuelu talviti, kui siin on vähem rahvast, puhkajaid," ütles Academia Pernaviensise idee autor, TLÜ emeriitprofessor Rein Veidemann.

Pärnu sõber Peeter Järvelaid lisas, et akadeemia taasasutamisega ollakse teisel ringil, kunagi seda juba prooviti.

"Ja et ta nüüd selle kuju on võtnud, et ta suudab koondada intellektuaale, väga häid spetsialiste, kes on kas Pärnu juurtega või Pärnu sõbrad, elagu nad nii lähedal või kaugel, kui nad Pärnule on. Akadeemiline võrgustik on võrgustike võrgustik. Kui sa ise ei tea, siis sa tead sageli, kes teab. Ma arvan, et täna mis allkirjastatakse, on suurepärane algus, et sünnib see võrgustik. Ja Pärnu vajab seda," rääkis Järvelaid.