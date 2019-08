Kolmel suvekuul on jalgratturitega juhtunud üle saja liiklusõnnetuse

113 õnnetusest 66 juhul oli õnnetuse põhjustajaks jalgrattur, üheksa põhjustaja sõiduautojuht ja ühe õnnetuse põhjustas veoautojuht. 37 õnnetuse põhjustaja on väljaselgitamisel. 91 õnnetust toimus asulas ning 22 väljaspool asulat.

Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse juht Hannes Kullamäe sõnul juhtuvad jalgratturitega õnnetused eelkõige seetõttu, et liikluses ei osata teistega arvestada ja kiputakse oma sõiduoskusi üle hindama.

"Jalgratturid liiguvad võrreldes jalakäijaga üsna suurtel kiirustel ning seetõttu võivad sattuda ristmikule autojuhi jaoks väga ootamatult. Seepärast on oluline, et kõik osapooled ülekäigurajale lähenedes võtaksid hoo maha ning veenduksid, et ohtu pole," ütles Kullamäe.

Ta lisas, et kõige enam eksivad ratturid sõidutee ületamisel ülekäigurajal. Kuigi liiklusseadus lubab jalgratturil sõiduteed ületada ülekäigurajal jalgrattal sõites, ei anna see jalgratturile teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Kõige turvalisem on ratta seljast maha tulla, veenduda, et autojuhid on ratturit märganud ning alles siis ratast käekõrval lükates teed ületada.

"Kuigi seaduse kohaselt peavad vaid kuni 16-aastased ratturid kiivrit kandma, on see soovitatav ka vanematele liiklejatele. Õnnetusse sattumise ja kukkumise korral aitab kiiver ära hoida suuremaid peavigastusi," soovitas Kullamäe ning lisas, et rattaga sõites ei tohitegelda kõrvaliste tegevustega, näiteks kasutada nutitelefoni.

Ergo kindlustuse riskijuht Mikko Pilt ütles, et kui auto ja jalgratta kokkupõrkes on süüdi autojuht, siis katab ratturile põhjustatud kahjud autoomanik ehk tema liikluskindlustus. Sõiduki enda kahjud saab autojuht likvideerida kaskokindlustuse abil. Kui õnnetuse põhjustab aga rattur, siis peab ta ise maksma kinni autole tekitatud kahjud.