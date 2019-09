Kersti Kaljulaid: haridus on kullaprooviga kingitus iseendale

Kallid lapsed, head lapsevanemad! Lugupeetud õpetajad! Täna algas uus kooliaasta. See on avastusretk. Ma loodan väga, et kõik leiavad selle aasta jooksul neid huvitavaid nurki ja nurgataguseid, mis siirast avastamisrõõmu pakuvad. Kõigist teie õpikutest, jutuajamistest õpetajate ja klassi- või kursusekaaslastega, ka muuseumidest, raamatutest, internetist. Et teil kõigil jagub avastamisrõõmu.

Noortel, koolilastel – neil kindlasti. Aga ma loodan, et jõudu taas ja taas avastada, uurida, huvi tunda jagub ka kõigile teistele, kes igal hommikul koolimaja uksest sisse astuvad. Teid juhendama, teid aitama, suunama, teiega kaasa mõtlema.

Ja ka neil, kes võib-olla uuesti kooli minekule alles mõtlevad, kuid on leidnud või avastamas enda jaoks valdkonda, millesse sügavamalt sisse minna. Haridus on kullaprooviga kingitus iseendale ja seda tasub alati teha. See on see, mida iga inimene, noor või vana, saab ise enda heaks teha.

Ja lisaks avastamisrõõmule lihtsalt peab kõigile meie noortele jaguma ka koolirõõmu. Iga laps peab saama minna igal hommikul kooli tundmata hirmu. Iga laps peab saama minna õhtul magama tundmata hirmu homse päeva ees.

See saab juhtuda vaid siis, kui me kõik – õppijad, õpetajad, lapsevanemad, ka lihtsalt sõbrad ja möödujad – paneme tähele ja hoolime. Mitte keegi ei tohi lihtsalt pead ära keerata, kui kellelegi tehakse liiga. Ükskõik kas see juhtub koolimajas, pärast trenni bussipeatuses või õhtul nutitelefonis.

"Eesti noored on PISA testide järgi maailma tipus ning teie arusaam sellest, kuidas maailm funktsioneerib, on suurepärane."

Head noored! Tihti küsitakse, et millise maailma me oma lastele pärandame? Mina näen üha enam, et te tegelikult ei taha teada ega läbe seda ära oodata. Eesti noored on PISA testide järgi maailma tipus ning teie arusaam sellest, kuidas maailm funktsioneerib, on suurepärane. Te tahate ise otsustada, millises maailmas te oma ülejäänud elu veedate.

Üha rohkem ja rohkem näen ma teis nii soovi kui ka pealehakkamist ise selles kaasa rääkida. Soovi ise teha! Soovi ise seista vastu maailma ees paratamatult seisvatele kliimaprobleemidele. Soovi kaasa rääkida selles, kuidas hoida liigirikkust meie planeedil. Tahtmist muuta meie planeet puhtamaks, mitte pead liiva alla peites loota, et küllap muutub isegi.

Ja ma tean, et sageli olete just teie need, kes panevad ka oma pere, lähedased, sõbrad nende teemade peale mõtlema. Mõtlema ja sealt edasi ka tegutsema.

Head noored ja ka teie, kes te olete noorusliku õpikireni jõudnud või jõudnud uuesti juba palju hiljem! Soovin teile kõigile sõbralikku, hoolivat ja huvitavat kooliaastat. Ja muidugi turvalist kooliteed!