Urmas Viilma: kõige rohkem on meil vaja sillaehitajaid

Teadmistepäeva puhul koolirahvale läkitatud tervituses tõdeb EELK peapiiskop Urmas Viilma, et moraalselt õigete otsuste ja valikute aluseks ühiskonnas on head ja usaldusväärsed teadmised nii nähtavast kui ka nähtamatust maailmast. Just sellele pinnasele ehitab iga noor inimene oma väärtuste hoone – oma elu. Just koolieas saadud teadmised ligimesearmastusest saavad hooliva ja armastava ühiskonna ehitusmaterjaliks.