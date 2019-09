Meedia: Kremli-meelsed üritavad Stalini-aegset massihauda Soome süüks teha

Venemaal Karjala Vabariigis on algatatud uusi väljakaevamisi, mille eesmärgiks on kriitikute sõnul veeretada süü sealsete stalinistlike massihukkamiste eest sõjaaegsetele Soome vägedele.

Karjala Vabariigis asub metsa sees massihaud, kus lebab 6241 surnukeha. Ohvrite näol on tegu inimestega, kes hukati aastatel 1937-1938 stalinistlike repressioonide käigus. Aastakümneid oli tegu riigisaladusega, kuid tänu ajaloolaste ja inimõiguslaste pingutustele jõudis selle massihaua lugu 1990. aastatel avalikkuseni ning selle jaoks õnnestus korraks avada ka NKVD arhiiv, kirjutavad Independent ja Meduza.

Alles siis sai massihaud nime Sandarmohh (Сандармох) ning sinna pandi ka mälestuskivi sõnumiga: "Inimesed! Ärge tapke üksteist". Alates 1997. aastast, kui paik avalikkusele ligipääsetavaks sai, on sellest saanud koht, kus stalinistlike repressioonide käes kannatanud ja nende lähedased ohvreid mälestamas käivad.

Nii kestis see käesoleva aasta suveni, mil kohale saabusid "patriootidest" väljakaevajad.

Meeskonda juhib Kremli poolt toetatud organisatsioon nimega Venemaa sõjaajaloo ühing (RVIO), mis paistab olevat saabunud selge eesmärgiga tõestada, et Sandarmohhis maetud inimluud ei kuulu mitte stalinistlike kuritegude ohvritele - vähemalt mitte kõik -, vaid Nõukogude sõduritele, kes Soome vägede poolt aastatel 1942-1944 vangi võeti ja hukati.

Erinevalt stalinistlike kuritegude ohvritest pole selliste väidete kohta mingeid erilisi tõendeid, ning väljakaevamiste korraldajad toetuvad teooriatele, mille on välja käinud kaks kohalikku vastuolulist ajaloolast, Sergei Verigin ja Juri Kilin. Nende teooria seisneb lühidalt järgnevas küsimuses: kui Soome väed kasutasid Nõukogude sõjavangide majutamiseks sama laagrit, mis takistas neid siis samas kohas hukkamisi korraldamast?

Pressikonverentsil lükkas RVIO väljakaevamismeeskonna juht Sergei Barinov tagasi väited, justkui oleksid nad saabunud eesmärgiga ajalugu ümber kirjutada või ilustada. Tema sõnul olevat neid üleüldse kutsutud Karjala Vabariigi kultuuriministeeriumi poolt, et ajaloolist hüpoteesi kontrollida. Seda väites näitas Barinov ka aseminister Sergei Solovjovi kirja, millest õnnestus kiiruga foto teha inimõigusorganisatsiooni Memorial vaatlejal Jelena Kondrahhinal.

Kirjas on kriitikute arvates lauseid, mis viitavad just sellele, mida RVIO esindaja just hetk varem oli eitanud. Kirjas märgiti, et stalinistlikke repressioone kasutatakse välisriikide poolt Venemaa vastu propagandarelvana ning et spekulatsioonid Sandarmohhi asjus kahjustavad Venemaa rahvusvahelist mainet ja sellest on saamas ka ühendav tegur valitsusvastaste jõudude jaoks.

Aktivistide ja ajaloolaste jaoks ei tulnud sellised väited üllatusena ning nende arvates kasutavad võimud Sandarmohhi massihauda katsepolügoonina edasistes infosõjas, mis puudutab Venemaa ajalugu ja minevikku.