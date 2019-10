Sel aastal toimus selline üritus juba neljateistkümnendat korda, vahendasid ERR-i teleuudised.

Mälestusüritus kestis kaksteist tundi, kümnest kümneni. Aga osalejad ei jõudnud ette lugeda kõikide represseeritute nimesid - nn Suure Terrori aastatel oli tapetud juba ainuüksi Moskvas üle 40 000 inimese.

Organisaatorite sõnul suhtub Vene riik repressioonide teemasse jahedalt.



"Tendents on muidugi lükata dramaatiline osa eemale ja rääkida, et jah, see oli traagiline lugu, aga olid ka ajaloo kuulsusrikkad leheküljed. Ja riik... jumal tänatud, et ei sega neid üritusi korraldamast," kommenteeris Memoriali teadur Nikita Petrov.

Paljud osalejad ütlesid represseeritute nimede ettelugemise lisaks ka hüüdlauset "Poliitvangid vabaks!", pidades silmas neid, kes anti kohtu alla suvistel tänavaprotestidel osalemise eest.

"See, mis oli kommunistlikel aastatel, jätkub praegu uues vormis, aga see peab lõppema igaveseks ajaks. Ja Venemaast peab saama vabade inimeste vaba riik," sõnas ajaloolane Andrei Zubov.

Üritusest võtsid osa ka Euroopa riikide diplomaadid. Koos teistega asetas lille mälestussamba juurde ka Eesti suursaadik Venemaal Margus Laidre.

Suure Terrori ajal tapeti Moskvas ka eestlasi - näiteks Julius Grünberg lasti maha 1938. aastal.

"Ta arreteeriti selle eest, et ta oli eestlane, et töötas välismaal - tähendab rahvavaenlane! "Revolutsioonivastases terroristlikus organisatsioonis osalemise eest". Ta oli juba väga haige. Ja mina, tema lapselapsena, arvan et tal oli nii paha, et ta nõustus kõigi süüdistustega, et teda vaid kiiremini maha lastaks, ja kõik," rääkis represseeritu lapselaps Vera Grünberg-Ivannikova.

Tulevikku vaatab Vera Konstantinovna tagasihoidliku optimismiga.

"Ma käin Eestis ja kui ma sel suvel Eestis olin, minu Eesti õde küsis mult, ega ma ei karda, et teie hirmsad ajad tulevad tagasi? Mina aga vastan: loodame, et ikka ei tule," ütles Grünberg-Ivannikova.