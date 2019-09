Eestis on veel vaid 40 pangakontorit, kus saab kasutada sularahateenust ning Eesti Panga hinnangul väheneb seda pakkuvate kontorite arv ilmselt veelgi. See võib tekitada raskusi näiteks omavalitsusasutustele, kus ringleb palju nii rahatähti kui ka münte.

Pärnu linnavalitsusele tuli SEB otsus panga Pärnu kontori teenus 1. oktoobrist sularahavabaks muuta ebameeldiva üllatusena. SEB teavitas linna sellest otsusest eelmise nädala lõpul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Linnavalitsusele teeb see suurt muret, sest tänavu kaheksa kuuga on panka viidud rohkem kui 180 000 euro väärtuses kupüüre ja ligi 27 000 euro eest münte. Müntidega on tulevikus kõige suurem probleem, sest neid poleks kuhugi panna, aga parkimisautomaatides, bussides ja paljudes linnaasutustes makstakse just metallrahas.

"Meil on üsna suured sularahakogused, mida me ei saa hoida ametiasutuste ruumides, vaid peame õhtuks ikkagi panka üle andma," ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Ta lisas, et kohalikul omavalitsusel on kohustus teenuste eest ka sularaha vastu võtta. Niisiis ei suuda ta panga käitumist praegu mõista, sest nii lühikese etteteatamisega pole linnal võimalik oma teenuseid ümber korraldada.

"See on päris suur peavalu ja me peame siis hakkama mõtlema lahenduste peale, kui see tõesti nii on, et kommertspangad võivadki sularaha käitlemisest loobuda," tõdes Kosenkranius.

Sularaha on liikunud pankadest automaatidesse

Eesti 91 pangakontorist pakub sularahaga pangateenuseid kõigest 40. Sularahateenust pole kunagi pakkunud LHV kontorid. Alates oktoobrist, kui on ümber kujundatud teenus Pärnu ja Lasnamäe kontoris, pakub SEB-s seda veel kolm kontorit. Coopil on kaheksa ja Swedbankil 21 sularahakontorit. Lumoris on alates augustis kõik sularahatoimingud suunatud letiteenindusest iseteenindusse ehk pangaautomaatidesse.

Swedbanki hinnangul pole elektroonilise panganduse valdavaks muutumuse tõttu sularaha kliendi jaoks enam esmane valik ja pankade töö on seetõttu ümber kujundatud.

"Inimeste töö sisu täna ikkagi eelkõige on kilendile nõu andmine, kliendiga diskussiooni pidamine. Selline lihtne tehing on automaadi jaoks väga hea ja sobiv töö ja sulaarahakäitlus ja sularahatehinguid ongi sinnapoole liikunud. Sularaha käitlemine ilmselgelt on kallis teenus ja ega ta tulekikus odavamaks kindlasti ei muutu," ütles Swedbanki kontorivõrgu juht Age Petter.

Seda, et sularaha on liikunud pankadest automaatidesse, näitab ka ainsana Eestis sularaha veoteenust pakkuva G4S-i kogemus.

"Kui varasemalt pangakontorite osas teenust telliti rohkem, siis pigem on täna kasvu näha sularahaautomaatide osas," sõnas G4S sularahadivisjoni direktor Peeter Torim.

Klassikaline sularahateenus hakkas pangakontorites vähenema kaheksa aasta eest, mil Eestis võeti kasutusele euro.

Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve sõnul jääb kontoreid mis sularahateenust pakuvad, jääb järjest vähemaks ja vähemaks.

"See ei iseloomusta mitte ainult Eestit, vaid tervikuna euroala ja eriti neid riike, kes on oma maksekultuuri poolest kaasaegsemad. Ilmselt lähiaastatel väheneb see veel ja see ei ole mingisugune suur ime, sest maailmas on piisavalt suuri pankasid, kes tegelikult üheski kontoris enam sularahateenust ei paku," tõdes ta.

Roosve sõnul on Eestis jõudsalt arenemas sularaha sisse-välja automaatide võrgustik, mis asendab pangakontoreid.