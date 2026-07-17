Swedbank teenis esimese poolaastaga Eestis 122 miljonit eurot kasumit

Swedbanki selle aasta esimese kuue kuu puhaskasum Eestis oli 122 miljonit eurot, mis möödunud aasta sama perioodiga võrreldes oli 6,2 miljonit eurot vähem.

Swedbanki eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrduses seitse protsenti ja äriklientide omad 10 protsenti. Hoiused kasvasid neli protsenti.

Aasta esimese kuue kuuga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele 1,147 miljardit eurot.

"Oleme aasta esimese kuue kuuga rahul. Rõõmustav on jätkuv laenuportfelli kasv nii eraisikute kui ka ettevõtete seas," ütles Swedbanki juht Olavi Lepp.

Panga tulud vähenesid esimesel poolaastal 1,5 miljoni euro võrra, seda peamiselt vähenenud kindlustustulude tõttu, kommenteeris Swedbank. Puhas intressitulu kasvas suuremate portfellide toel 1,1 miljonit eurot ning muud tulud vähenesid 2,6 miljonit eurot.

Kulud kasvasid aastaga 4,2 miljoni euro võrra. Kulude suurenemise põhjuseks tõi Swedbank suurenenud personali, uue peamaja ja Swedbanki grupist sisse ostetavate teenuste kulud, sealhulgas kasvasid digilahenduste arendusega seotud kulud ja investeeringud.

Aasta esimesel kuuel kuul ulatusid eeldatavad krediidikahjud 6,2 miljoni euroni. Võrdluseks, mullu samal ajal oli see näitaja –1,8 miljonit eurot.

Swedbanki konkurent SEB Pank Grupp teatas sel nädalal, et lõpetas 2026. aasta esimese poolaasta 83,8 miljoni euro suuruse kasumiga, mis on pisut väiksem 2025. aasta esimese poolaasta kasumist, mis oli 86,2 miljonit eurot.

SEB laenuportfell kasvas Eestis aastases võrdluses 8,1 protsenti ning jõudis esmakordselt kaheksa miljardi euro piirini.