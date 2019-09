Lennufirma British Airways teatas esmaspäeval, et on pilootide streigi tõttu sunnitud tühistama praktiliselt kõik lennud Briti lennujaamadest.

"Pärast kuid kestnud katseid palgavaidlus lahendada on meil äärmiselt kahju, et asi on jõudnud niikaugele," teatas BA avalduses.

Lennufirma kinnitas, et on valmis jätkama kõnelusi Briti Lennufirmade Pilootide Liiduga (BALPA).

BA ja selle 4300 piloodi vahel on palgavaidlus kestnud üheksa kuud, esmaspäeval alanud streik võib rikkuda ligi 300 000 inimese reisiplaanid.

Piloodid streigivad ka teisipäeval ning on ähvardanud streikida ka 27. septembril.