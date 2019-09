Mustvee lähistele sattunud inimesed on kindlasti märganud arvukalt niinimetatud kalakunsti. Sooja suitsukala kutsuvad ostma suured, värvilised sildid, mis tähelepanuta jääda ei saa. Nende päritolu on erinev ja alati ei ole siltidel tegu nende kaladega, keda majas tegelikult pakutakse.

Kalakunsti juurest Tartu poole liikudes jõuame aga hoopis teistsugusesse kunstiruumi. Näiteks Kolkja, Kasepää ja Varnja on pungil täis kohalike elanike meisterdatud kunstitöid. Nende vahele mahub aga ära ka üks nii-öelda päris galerii.

"See Voronja galerii on siin natuke teistsugusem kui see ülejäänud tänav. Ülejäänud tänav on ikkagi põhiliselt rahvakunst hästi värviline ja südamest vahetu ja inimene teeb seda, mida ta tahab teha. Siin on see ikkagi kuraatorite poolt läbimõeldud, pikaajaliselt ettevalmistatud, sellest mõttes on see Voronja galerii siin Sibulateel eriline," rääkis kunstnik Huupi.