Tänavune Sibulatee puhvetite päev tõstis au sisse sibulapiruka

Sibulatee puhvetite päeval avas oma koduuksed 23 Peipsiveere majapidamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi eelkõige olid ausees sibulapirukad, mille seast lausa parimat valida prooviti, jätkus külluslikult ka teisi Peipsiveerele omaseid toite, sealhulgas nii kala kui ka sigurit ja nendest tehtud täiesti uusi roogi.

"See on sõpradega väike võistlus, et kus ja kuidas võiks seda sigurit kasutada, sest traditsiooniliselt on sellest tehtud ainult kohvi ja teed. Aga nüüd on siis koogid, salatid, majoneesid, saiad," selgitas puhvetipidaja Kairi Güsson.

Uute roogade kõrval jätkus piisavalt huvilisi ka näiteks vana hea tindisupipaja äärde.

"Väga maitsev on.Nagu rassolnikut meenutab. Me oleme juba teist korda siin, eelmine aasta ka käisime," rääkisid Sibulatee puhvetite külastajad Hiie ja Viivi.

Puhvetipidaja Jelena sõnul maises külastajatele kaladest aga kõige rohkem rääbis, koha ja lest.

Lisaks kõhutäitmisele said Sibulatee külastajad täiendada ka oma sibulavarusid.

Puhvetite päev on vaid üks paljudest sündmustest, mis Peipsiveere kultuurielu lähemalt tutvustab.

"Neid sündmuseid on nii suvel kui ka talvel, kui meil jää on Peipsi peal, aga Sibulatee on muidugi avastamist väärt ka siis, kui meil ei ole neid sündmusi," ütles Sibulatee puhvetite päeva korraldaja Liis Lainemäe.

Paarkümmend Sibulatee puhvetit pakuvad igal aastal kõhutäit umbes 5000 inimesele.