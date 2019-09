Kuigi tänavu on Eesti põldudel olnud viljasaak rikkalik, siis hakkab uus tervilja aretuskeskus valmistuma kliimamuutuseks, mis võib praegustele viljasortidele saatuslikuks saada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Instituudi direktori Andre Veskioja sõnul peaks Eesti keskenduma universaalsete teraviljasortide aretusele, mis toovad muutuvate viljahaiguste ja kliimaga alati kindla saagi.

"Me peame olema valmis kliimamuutusteks ehk võib-olla 20 aasta pärast on meil suvi pikem - on ta märjem, on ta kuivem, me keegi ei tea, aga me peame selleks valmistuma. Teiseks on see, et sordiaretus on väga pikk protsess. Ühe sordi aretamine võtab praegu umbes kaheksa kuni kümme aastat ja kui me siis avastame, et need tänased sordid ei sobi, siis võib selleks hilja olla," selgitas Veskioja.