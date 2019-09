TransferWise'i tulud kasvasid, kolmandat aastat järjest on ettevõte kasumis

"TransferWise on kaheksa aastat jõudsalt kasvanud ning meie kohustus on seda vastutustundlikult ja kestlikult hallata. Finantstehnoloogia on kümnekordselt tõestanud, et suudab pakkuda klientidele madala hinnaga kõrgema taseme kogemust, kuid meie usume, et edu võti peitub ka tugeva ja usaldusväärse ettevõtte üles ehitamises. Meie finantstulemused tõestavad, et TransferWise'i tiim on selle valemi välja nuputanud," ütles TranfserWise'i tegevjuht ja kaasasutaja Kristo Käärmann.

TransferWise alustas rahvusvaheliste rahaülekannetega, kuid praeguseks on tooteportfell laienenud. Iga kuu liitub 10 000 uut äriklienti, kes koos suurettevõtete ja pankade endiga on nüüd ühendatud TransferWise'i rakendusliidesega, teatas ettevõte.

Ettevõttel on kokku kuus miljonit klienti üle maailma. TransferWise teeb iga kuu nelja miljardi naela väärtuses kliendimakseid. Ettevõtte palgal on üle 1700 inimese 12 kontoris üle maailma.

TransferWise'i asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Tänaseks on firma investeeringutena kaasanud 689 miljonit dollarit investoritelt nagu Lead Edge, Lone Pine, Vitruvian, IVP, Merian Global Investors, Andreessen Horowitz, Richard Branson, Valar Ventures.