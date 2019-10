Taavet Hinrikus: tegematajätmised on Eesti IT-mainet rikkunud

Eestis on küll väga palju idufirmasid, kuid viimased suuremad edulood on jäänud aastate taha, ütles TransferWise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus. Tema hinnangul on Eesti kui digiriigi maine viimasel ajal kannatanud.

Hinrikus rääkis "Esimeses stuudios", et Eestis on praegu sama palju idufirmasid inimese kohta nagu näiteks Silicon Valley's. Neid saavutusi ei maksa tema sõnul alahinnata. Tema sõnul tuleb idufirmade keskkond ja edulood panna mõnekümne aasta eest alguse saanud tiigrihüppe arvele.

Viimasel ajal on Eesti Hinrikuse hinnangul oma mainet välismaal maha mänginud. "Ma arvan, et me saaksime alati teha rohkem. Meie viimased edulood - olgu selleks digiriik, e-residentsus - olid juba viie või kümne aasta eest ja väga palju uudiseid, mis on tänapäeval Eesti kohta, ei ole sugugi nii positiivsed, vaid pigem tihtipeale inimesed küsivad, et mis teil nüüd toimub," rääkis ta.

Vastates saatejuhi küsimusele, kas uus valitsus on Eesti mainet rikkunud, vastas Hinrikus: "Ma arvan, et seda on rikkunud meie tegematajätmised, kindlasti."

Eelmisel nädalal valetamise pärast ametist tagasi astunud IT-minister Kert Kingo tegi Hinrikuse sõnul ministrina väga vähe.

"Ma arvan, et siin on raske rääkida tööst. Tegelikult tehtud sai väga vähe ja latt on seatud väga madalale. Kui mõelda, et ka koalitsioonilepe rääkis, et me tahame aidata Eesti ettevõtete eksporti ja IT-ministri esimene roll peakski olema, et me aitame Eesti riigi ettevõtteid välismaal, siis ma arvan, et see töö on tegemata. Ma siiralt loodan, et leiame kellegi, kes võtab rolli üle ja hakkab seda nüüd täitma," rääkis ettevõtja.

Tema hinnangul on IT-ministrit Eestil kindlasti vaja. "Kui vaadata, kui suur on start-up ettevõtete osakaal Eestis, siis see, et üks minister, kes mõtleb selle peale, on väga oluline. Mulle meeldib see mõtteviis, et kui kuskil läheb hästi, siis peaks sinna rohkem investeerima. Täna on meil puhtalt start-up kogukonnas umbes 5500 töötajat ja nende keskmine palk on kaks ja pool korda kõrgem kui mujal ja need kasvavad 30 protsenti aastas. Eesti riigi majanduskasv on praegu umbes kolm protsenti aastas. See on selge aritmeetika, et start-up keskkond kasvab kümme korda kiiremini kui Eesti majandus ja võib-olla ilma selleta majanduskasvu polekski. Ma arvan, et on selge, et peaksime panustama rohkem, et start-up keskkond saaks kasvada veel kiiremini ja pole kaugel aeg, kui SKP-st kümme protsenti võiks tulla siit," arutles Hinrikus.

Hinrikus leiab, et uus IT-minister võiks olla mõni ettevõtja. "Keegi, kes hea meelega reisib, räägib inglise keeles, aitab avada uksi ja tegeleb Eesti riigi ja Eesti IT-riigi eduloo turundamisega," ütles ta.

Hinrikus kinnitas, et Eesti idufirmadesse jätkuvalt investeeritakse, kuid investorid näevad muutusi. "Ühtpidi on investorid pragmaatilised ja tulevad sinna, kus on parimad ettevõtmised. Eesti start-up'idesse jätkuvalt investeeritakse, aga iga investor loeb pealkirju ja mõtleb, et kuhu läheb Eesti, kus oli väga progressiivne valitsus ja tükk aega õigel suunal, ja hindab seda riski ümber. Me näeme alles pika aja pärast, mis on selle valitsuse tegemiste ja tegematajätmiste tulemus," rääkis ettevõtja.