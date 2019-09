Aivar Hundimägi: väliskapitali pealetung

Praegu on sobiv aeg ettevõtte müügiks. Intressid on madalad ja maailmamajanduses on olnud head ajad. Välismaised fondid ja teised suurinvestorid otsivad aktiivselt erinevaid rahapaigutamise võimalusi ning siinsetele ettevõtetele on tehtud väga kõrgeid pakkumisi, leiab Aivar Hundimägi Vikerraadio päevakommentaaris.

Eesti saja jõukama ettevõtja vara kasvas aastaga üle 20 protsendi, selgub järgmise nädala esmaspäeval ilmuvast Äripäeva rikaste edetabelist. Kui vaadata aga ainult edetabeli esimest kümmet, siis on varade kasv aastaga üle 60 protsendi. Nii järsku varade tõusu pole varasematel aastatel Eesti äriliidrite seas toimunud.

Äripäeva püsilugejatele ei ole see muidugi suur üllatus, sest viimasel kahel-kolmel aastal on Eesti ettevõtjad müünud ära hulgaliselt edukaid ettevõtteid, millele pandi alus 1990. aastate alguses.

Armin Karu ning Jaan Korpusov müüsid Olympicu kasiinoketi, Anatoli Kanajev Transiidikeskuse, Kristjan Rahu Tallinna linna ja teisi piirkondi soojaga varustava Utilitase, Margus Linnamäe väga kasumlikult tegutsenud kuulutusteportaalid, Väino Kaldoja Mercedeseid ja teisi automarke müüva Silberauto.

Müüjateks pole ainult 90. aastatel alustanud ettevõtjad. Ka Eesti viimaste aastate suure eduloo, maailmas kiiresti kasvava tehnoloogiaettevõtte TransferWise'i asutajad Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus otsustasid osa TransferWise'ist rahaks teha.

Kui viimasel viiel aastal on Eesti ettevõtlust iseloomustanud idufirmade üha suurem jalajälg ehk uute ettevõtete ja ettevõtjate esiletõus, siis viimased paar aastat on lisaks idufirmadele toimunud ka väliskapitali pealetung.

1990. aastate alguses ettevõtlusega alustanud ja ligi kolmkümmend aastat oma äri kasvatanud ning Eesti ühiskonna arengus olulist rolli mänginud ettevõtjad on otsustanud rongilt maha astuda.

Praegu on sobiv aeg ettevõtte müügiks. Intressid on madalad ja maailmamajanduses on olnud head ajad. Välismaised fondid ja teised suurinvestorid otsivad aktiivselt erinevaid rahapaigutamise võimalusi ning siinsetele ettevõtetele on tehtud väga kõrgeid pakkumisi. Pakkumisi, mida osade ettevõtjate vanust arvestades, on neil keeruline tagasi lükata.

"Eraettevõtluse stardipauk kõlas Eesti taasiseseisvumisega ning kätte on jõudnud aeg, mil toona stardijoonel olnud ning tänaseni äris vastupidanud mehed ja naised lähevad n-ö pensionile."

Selles pole midagi imelikku, et ettevõtted vahetavad omanikku. Eestis aga see võimendub või hakkab rohkem silma. Eraettevõtluse stardipauk kõlas Eesti taasiseseisvumisega ning kätte on jõudnud aeg, mil toona stardijoonel olnud ning tänaseni äris vastupidanud mehed ja naised lähevad n-ö pensionile ehk valivad senisest rahulikuma elutempo.

Elutöö kellegi teise kätesse andmine on ettevõtjale igal juhul emotsionaalne, kuid ühiskond tervikuna ei peaks sellepärast kurvastama, et Eesti tuntud ettevõtted väliskapitali omandusse liiguvad. See on positiivne suundumus ja kujutab majandusarengule täiendavat vitamiinisüsti.

Ka ettevõtjad ise ei vala müügiotsust kommenteerides ei päris- ega krokodillipisaraid. Näiteks Armin Karu ütles kasiinoketi müüki põhjendades, et ta väsis ära ja ei julgenud enam investeerida. Väino Kaldoja rääkis, et kui ettevõttel pole enam kuhugi areneda, siis tuleb see maha müüa. Anatoli Kanajevi sõnul on uue põlvkonna, uute inimeste ja uute püüdluste aeg.

Kui lihtsustatult kirjeldada, siis allkirjastavad ettevõtte müügilepingu kaks osapoolt, kes näevad omanikku vahetava firma tulevikku erinevalt. Müüjal puudub veendumus, et lähiaastatel võiks tema ettevõte muutuda väärtuslikumaks talle praegu pakutud hinnast. Ostja on aga veendunud, et suudab ostuhinna kuhjaga tagasi teenida.

Omanikuvahetus tähendab paljudes ettevõtetes kiirema käigu sisselülitamist ehk uuendusi ja innovatsiooni, mis ei lase ka konkurentidel uinuda. Loomulikult kõik alati ei õnnestu ja kui uus omanik teeb vigu, siis võib juhtuda, et omanikuvahetusest saavad kasu hoopis konkurendid.

Lõpptulemusena aga ühiskond sellest võidab, kui kasvuvõimalusi mitte nägevad ettevõtjad oma edukad ärid uutele omanikele üle annavad. Eduka ettevõtja ja ka väikeinvestori üks tunnus on oskus õigel ajal firmast väljuda.

Armin Karu, Väino Kaldoja, Anatoli Kanajev, Kristjan Rahu on näited õigel ajal väljumisest ja kui peakski juhtuma, et uus omanik suudab nende müüdud ettevõtte väärtust kasvatada, siis on tegemist win-win tulemusega.

