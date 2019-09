Esmaspäeval mõistis kohus Ustinovile kolm ja pool aastat vangistust võimukandja vastu vägivalla kasutamise eest ebaseaduslikul meeleavaldusel. Kolmapäeval seisis ligi 100 inimest järjekorras, et osaleda üksikpikettides noore näitleja toetuseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erinevalt teistest kinnipeetutest Ustinov protestimeeleavaldustel ei osalenud. Ustinov peeti kinni Puškinskaja metroojaama ukse juures. Video näitab, et ta ei teinud midagi ebaseaduslikku.

Kohtunik aga loobus video vaatamisest ja selle toimikusse lisamisest. Sellest, et üks Ustinovi kinni pidanud politseinikest kukkus ja õla ära nihestas, piisas, et ta vangi mõista.

"Kohus ei võtnud arvesse, et on olemas video, mis tõestab Pavel Ustinovi süütust. Ja kui me kuidagi mõjutame ja tõmbame sellele tähelepanu, siis kohtunik ei saa enam seda fakti kahe silma vahele jätta," ütles Moskva Puškini teatri näitleja Sergei.

"Vastukaja Pavel Ustinovi asja ümber on nii suur ja me loodame, et see aitab tema vabastamisele kaasa," sõnas Teatrikunsti Stuudio näitleja Darja.

"Muidugi see aitab kaasa. Kui me kõik oleme õige asja eest, siis miks see ei peaks aitama ja midagi muutma? Me usume, loodame ja ootame," rääkis teatriprodutsent Polina.

Pavel Ustinovi advokaadid kavatsevad kaevata kohtuotsuse edasi Moskva linnakohtusse.

Meeleavaldajad aga nõudsid mitte ainult Pavel Ustinovi, vaid kõigi kinni peetud protestijate vabastamist.