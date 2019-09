Kohtu hinnangul on tõendatud, et vahistamisel vastu hakanud Ustinovi pärast läks politseinikul õlg paigast ja seetõttu tuleb ta vägivalla eest korrakaitsja vastu vangistada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pavel Ustinovi sõnul ei osalenud ta meeleavaldusel, vaid ootas sõpra metroojaamas, kui politsei ta kinni võttis.

Ustinov on kuues inimene, kelle üle on sanktsioneerimata meeleavaldusel osalemise eest kohut mõistetud.

"Juhtumile lisatud videol on selgelt näha, et keegi ei väänle valus, õlanihestus ei ole nähtav, kõigi käed funktsioneerivad. Märulipolitseinikud peksavad mu klienti.

See kõik on täielik absurd," kommenteeris Ustinovi advokaat Dmitri Tšeškov.

"Meil on vaja isiklikku lähenemist nagu Vladimir Putin lubas, et iga juhtum vaadatakse eraldi ja hoolikalt läbi. Kahjuks ma seda ei näinud. Nägin, et see oli hämar, mu poega ja tema tegevust mustav. Tuleb välja, et minu pojal ei olnud mingeid inimõigusi," rääkis Ustinovi ema Tatjana Ustinova.