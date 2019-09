Tallinna uus kommunikatsioonijuht soovitab TTV-l keskenduda linna asjadele

Tallinna uus kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul leiab, et pealinna rahastatav meedia ei peaks kajastama üldhuviteemasid, vaid keskenduma linnaelule.

Kuna Tallinna info ei ületa tegelikult üleriigilise uudise künnist, vaid on kohaliku tähtsusega, peaks linnameedia keskenduma tallinlastele huvi pakkuvatele teemadele ja uudiste edastamisele õigele sihtgrupile, vahendas Postimees Ruuli seisukohti.

Ruul ei öelnud, kas tema hinnangul peaks näiteks lõpetama Tallinna televisooni üleriikliku levi, kuid ta ei välistanud selle koostööd mõne teise kanaliga. Ta toonitas, et linnameedia ei peaks ka olema see koht, kus Keskerakonna poliitikud oma kampaaniat teevad, nagu erakondade rahastamise järelevalve komisjon on niigi juba korduvalt märkinud, märkis Postimees.

Ajalehti Pealinn ja Stolitsa pole Ruuli sõnul plaanis sulgeda, kuid linna meediakanalite infovahetust ja koostööd tuleb parandada ning kaaluda ka rohkema info esitamist veebis, kuna paberlehtede trüki ja kojukande kulud moodustavad suure osa linnavalituse avalike suhete osakonna enam kui kahe miljoni eurosest eelarvest.