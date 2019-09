"Minu tegemised Tallinna linnakantseleis on lõpukorral, ehk paar meili tööde lõpetuseks on veel saata. Täitsa tore on olnud. Mina teen praegu lühikese puhkepausi, et lülituda varsti uuele tööle. Mis see on, seda kuulete peagi," kirjutas Simson ajakirjanikele.

Simson ütles ERR-ile, et talle tehti teine pakkumine, erimeelsusi Tallinna linnakantseleis ei olnud ja suhted Mihhail Kõlvartiga olid head.

"On head pakkumised ja on väga head pakkumised," põhjendas Simson oma otsust pakkumine vastu võtta.

Simson ei soovinud veel avaldada, kus ta töötama hakkab.

Tallinna linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul ütles, et kellest uus linnapea nõunik saab, ei ole veel teada.